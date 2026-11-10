Reijnders e Adli dominano, Leão altro infortunio. Theo partenza a rilento: l'andamento degli ex del Milan

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LE PRESTAZIONI DEGLI EX MILAN

Il Milan ha iniziato un nuovo progetto in estate con Ruben Amorim in panchina e un Gerry Cardinale sempre più al centro della squadra rossonera. Ovviamente sono arrivati nuovi calciatori e altri sono partiti, ma come stanno andando gli ex giocatori del Diavolo in questa stagione? PianetaMilan vuole raccontarvi, reparto per reparto, dell'andamento di alcuni ex calciatori del Milan che hanno scritto la storia recente del club (tutte le statistiche del pezzo da transfermarkt.it).

Donnarumma alti e bassi. Theo Hernández partenza a rilento | DIFESA

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Partiamo dalla difesa e in particolare dalla porta con(che ha lasciato il Milan nell'estate del 2021 per andare al PSG): una partenza fatta di alti e bassi con il Manchester City con qualche parata eccellente e qualche svarione di troppo come successo nell'ultimo turno di Champions League.Passiamo a(che è stato ceduto dal Milan nell'estate del 2025 al Newcastle):ed è cresciuto in queste stagioni rispetto a quando era in rossonero. Il Newcastle si trova al momento al dodicesimo posto in Premier League con 12 punti e 16 gol subiti. Chiudiamo il reparto con(ceduto dal Milan all'Al-Hilal nell'estate del 2025): il terzino francese non ha iniziato alla grande in Saudi Pro League con(fermato anche da un infortunio agli adduttori).