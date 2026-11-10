Reijnders e Adli dominano, Leão altro infortunio. Theo partenza a rilento: l'andamento degli ex del Milan

Dai gol a raffica in Arabia agli infortuni e i problemi in Premier League: ecco come stanno andando davvero i calciatori ceduti di recente dal Milan
Ex Milan, Leão trova il gol con il Galatasaray: l'esultanza è tutta da ridere | Video
LE PRESTAZIONI DEGLI EX MILAN
Il Milan ha iniziato un nuovo progetto in estate con Ruben Amorim in panchina e un Gerry Cardinale sempre più al centro della squadra rossonera. Ovviamente sono arrivati nuovi calciatori e altri sono partiti, ma come stanno andando gli ex giocatori del Diavolo in questa stagione? PianetaMilan vuole raccontarvi, reparto per reparto, dell'andamento di alcuni ex calciatori del Milan che hanno scritto la storia recente del club (tutte le statistiche del pezzo da transfermarkt.it).
Donnarumma alti e bassi. Theo Hernández partenza a rilento | DIFESAPartiamo dalla difesa e in particolare dalla porta con Gianluigi Donnarumma (che ha lasciato il Milan nell'estate del 2021 per andare al PSG): una partenza fatta di alti e bassi con il Manchester City con qualche parata eccellente e qualche svarione di troppo come successo nell'ultimo turno di Champions League. In 10 partite di Premier League ha subito 13 gol con 3 "clean sheets". In 4 gare di Champions League ha subito 7 gol e un sola partita chiusa senza prendere gol. Passiamo a Malick Thiaw (che è stato ceduto dal Milan nell'estate del 2025 al Newcastle): il difensore tedesco classe 2001 è titolarissimo del Newcastle ed è cresciuto in queste stagioni rispetto a quando era in rossonero. Il Newcastle si trova al momento al dodicesimo posto in Premier League con 12 punti e 16 gol subiti. Chiudiamo il reparto con Theo Hernández (ceduto dal Milan all'Al-Hilal nell'estate del 2025): il terzino francese non ha iniziato alla grande in Saudi Pro League con un solo gol e zero assist in 7 presenze stagionali (fermato anche da un infortunio agli adduttori).
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