Il futuro di Virgil Van Dijk potrebbe riservare dei nuovi scenari. Il difensore olandese, capitano del Liverpool e della nazionale Orange, ha parlato della propria situazione contrattuale, in scadenza al 30 giugno 2027. Dichiarazioni che potrebbero interessare molto anche al Milan di Amorim, che nel corso dell'ultima estate aveva seguito con attenzione il profilo del centrale.

Milan, attenzione a Van Dijk

L'operazione alla fine non si è mai concretizzata, ma le parole del calciatore lasciano aperti diversi interrogativi sul suo futuro.non ha escluso la possibilità di proseguire la propria avventura a Liverpool, ma ha anche chiarito che, in assenza di un rinnovo, sarebbe pronto a valutare altre destinazioni.

Chiamato a parlare della propria situazione contrattuale, il difensore olandese ha mantenuto una posizione molto chiara, senza sbilanciarsi sulle prossime decisioni:

"Se si rinnova, tanto meglio. Altrimenti andrò altrove. Non c’è nulla da dire per il momento, ma questo non significa che sono in ansia... Mentalmente sto bene."

Il centrale olandese ha poi voluto aggiornare sulle proprie condizioni fisiche, spiegando di aver accusato dei piccoli problemi nelle ultime due settimane, ma di essere comunque al lavoro per tornare presto a disposizione:

"Fisicamente ho avuto un piccolo problema in queste ultime due settimane, ma sto facendo tutto il possibile per essere presente sul campo"

Milan alla finestra?

La situazione contrattuale del capitano delmerita attenzione anche e soprattutto in ottima mercato. Ilche ha già valutato la possibilità di far arrivare il centrale olandese a Milano, potrebbe tornare a osservare gli sviluppi qualora non si arrivasse ad un accordo definitivo per il prolungamento.

Un eventuale separazione a parametro zero nel 2027 rappresenterebbe un'opportunità di mercato, anche se l'ingaggio e le richieste economiche del calciatore potrebbero incidere sulla fattibilità dell'operazione. Per il momento non risultano sviluppi concreti, ma le parole di Van Dijk confermano che il suo futuro non è ancora del tutto definito. Che il Milan possa studiare il 'colpo' in difesa nei prossimi mesi?