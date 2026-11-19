La strategia di calciomercato del Milan del futuro è tracciata e porta a un nome di altissimo profilo internazionale: Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il proprietario rossonero Gerry Cardinale ha dettato le linee guida da seguire per costruire una squadra subito competitiva: accanto a giovani forti di prospettiva, arriveranno infatti giocatori già pronti per tornare il prima possibile al top. Nel Diavolo di Rúben Amorim serviranno elementi capaci di unire talento, forza fisica e leadership, tanto dal punto di vista tecnico quanto carismatico, per raccogliere la pesante eredità di Luka Modrić.

Calciomercato Milan, Bruno Fernandes per il dopo Modrić

Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, la dirigenza di via Aldo Rossi è già a caccia di chi possa sostituire, l'anno venturo, un leader in campo e nello spogliatoio come, un personaggio non propriamente semplice da rimpiazzare. Il profilo del capitano delè però pienamente spendibile in tal senso.

Classe 1994, Bruno Fernandes conosce già molto bene il calcio italiano, avendo indossato in passato le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria prima del grande salto allo Sporting Lisbona e, successivamente, in Premier League con i 'Red Devils', club con cui è attualmente sotto contratto.

Contratto, clausola e ingaggio: la situazione con il Manchester United

L'accordo di Bruno Fernandes con il Manchester United scadrà al termine di questa stagione, il, ma la società inglese detiene un'opzione per estendere unilateralmente il contratto per un'ulteriore annata, portandone dunque la scadenza al. Nel contratto del numero 8 portoghese è inoltre presente una

Lo United vorrebbe proporre al giocatore un nuovo accordo con uno stipendio ribassato rispetto ai 12 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti, ma finora il club britannico non è mai passato alle vie formali. Una fase di stallo che apre scenari interessanti in vista dei prossimi mesi.

Il fattore Amorim, Jorge Mendes e il tandem con Angelo Stiller

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Quando può farsi l'affare: le condizioni per vederlo al Milan

Bruno Fernandes — assistito dall'agenzia, la stessa che cura gli interessi di— si sta dunque guardando intorno e pensa a una nuova esperienza professionale per il prosieguo della sua carriera. In questa partita potrebbe entrare in scena ancheper favorire il suo trasferimento in rossonero.A Milano, ritrovando Amorim che lo ha già allenato in Inghilterra, il portoghese avrebbe un ruolo di primaria importanza nella fase di crescita e ricostruzione del Milan: avrebbe le chiavi del centrocampo in mano e potrebbe essergli affiancato un altro elemento di prim'ordine comedello Stoccarda.Un'eventuale operazione per portare Bruno Fernandes al Milan, tuttavia, non è praticabile nell'immediato e potrebbe concretizzarsi soltanto la. Servirà infatti un mancato rinnovo con i 'Red Devils' — così da individuare una 'exit strategy' dal costo decisamente inferiore rispetto ai 65 milioni di euro della clausola — e, soprattutto, la possibilità concreta che il centrocampista portoghese possa liberarsi a