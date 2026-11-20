Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino un giovanissimo difensore svedese. Si chiama Leon Da Silva, è un classe 2010, gioca nel Malmö e in patria lo paragonano a Virgil van Dijk.

Calciomercato, Di Marzio: "Milan su Da Silva"

"Leon Da Silva è un difensore centrale e gioca nel Malmö, con cui è già in procinto di debuttare nel calcio dei grandi. Un talento cristallino ha già l’etichetta di uomo mercato. Infatti, in Italia non mancano le estimatrici. Tra queste ci sono di certo Milan, Torino e Inter che lo vorrebbero portare nel proprio settore giovanile".

A fare il suo nome è stato il giornalista di 'Sky Sport', che segnala l'interesse di diverse società italiane, tra cui proprio i rossoneri:

Non si parla, almeno per il momento, di un rinforzo per la prima squadra: l'eventuale operazione avrebbe come obiettivo quello di assicurarsi un prospetto interessante da inserire nel settore giovanile.

Chi è Leon Da Silva: il paragone con van Dijk

Nato l'11 febbraio 2010,ha appena 16 anni e gioca aldal 2022, ma su di lui si sono già create aspettative. Lo svedese ha scalato rapidamente il vivaio, fino ad arrivare allenarsi con la prima squadra e a scendere in campo nell'amichevole del 3 ottobre contro il Nordsjælland.

Ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori è soprattutto l’aspetto fisico, tanto da alimentare un paragone suggestivo con Virgil van Dijk. Un accostamento che va preso con le dovute proporzioni, considerando soprattutto l'età del ragazzo. Da Silva viene apprezzato per la lettura del gioco, la tranquillità nella gestione del pallone e la capacità di affrontare i duelli corpo a corpo. Restano invece margini di miglioramento nella costruzione e nella gestione del pallone sotto pressione.

Dal Milan Primavera a Milan Futuro: il possibile percorso

Qualora ilriuscisse a convincerlo a trasferirsi in Italia,inizialmente inserito nellaguidata da Giovanni Renna, con l'obiettivo di passare poi al. Un percorso graduale, prima dell'eventuale salto in prima squadra. Per ora siamo nel campo dell'interesse e non di una trattativa, ma il suo nome andrà monitorato con attenzione nelle prossime settimane.