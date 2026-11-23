Il Milan Primavera continua il suo momento positivo e porta a casa la terza vittoria consecutiva. I rossoneri vincono per 1-0 in trasferta contro Lazio grazie al gol di Angelicchio, arrivato nei primi minuti della gara e che si è rivelato decisivo per portare a casa tre punti importantissimi.

Milan, le parole di Renna

“Cerchiamo di mettere la nostra qualità in tutto in quello che facciamo, anche nei sacrifici, nel rincorrere gli avversari nei momenti di difficoltà: sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi."

Al termine della sfida, l'allenatore rossoneroha voluto commentare la prestazione della sua squadra, soffermandosi sulla continuità, sull'identità di gioco e sulla crescita dei giovani. L'allenatore ha espresso grandissima soddisfazione per quanto mostrato in campo dai suoi, sottolineando come la qualità debba emergere anche nei momenti di sacrificio e difficoltà:

Renna ha poi voluto evidenziare come la striscia dei risultati positivi sia frutto della continuità nei principi di gioco, mantenendo comunque il coraggio di costruire dal basso e affidarsi al possesso palla anche in situazioni meno congeniali:

Stiamo avendo una continuità di risultati perché c'è continuità nei principi che portiamo avanti con coraggio: anche nei momenti di difficoltà cerchiamo di giocare sempre palla a terra. Lo dico ai ragazzi da inizio stagione: più giochiamo la palla più possibilità abbiamo di vincere le partite e di migliorare ."

In chiusura, il tecnico rossonero ha voluto spiegare di non concentrarsi solo sulla classifica, ma di preferire il percorso di crescita individuale e collettivo del gruppo:

"Classifica? Non la guardo. In primis guardo alla prestazione e alla crescita dei miei ragazzi, che sta avvenendo in modo esponenziale; i complimenti vanno a tutti"