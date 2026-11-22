Nicolò Tresoldi - obiettivo di calciomercato del Milan per gennaio - continua a impressionare con la maglia del Bruges. L'attaccante italo-tedesco è stato ancora protagonista nella vittoria per 5-1 sul campo del Malines, valida per la dodicesima giornata del campionato belga. Il classe 2004 ha realizzato una doppietta, andando a segno al 36' e al 61'.

Un'altra prestazione importante per il centravanti, che sta vivendo una stagione da protagonista e continua ad attirare l'attenzione dei grandi club europei. Con le due reti messe a segno contro il Malines, Tresoldi ha raggiunto quota 16 gol stagionali con il Bruges: 10 in campionato, 5 in Champions League e uno nella Supercoppa belga. A questi si aggiungono anche le 4 marcature realizzate con la Germania Under 21, per quota 20 tonda tonda.

Il Milan continua a seguirlo: possibile nel calciomercato di gennaio?

Il rendimento del giovane attaccante non è passato inosservato a Casa Milan. Tresoldi è infatti uno dei profili monitorati dalla dirigenza rossonera in vista della sessione invernale di calciomercato, con l'obiettivo di aggiungere un'altra soluzione al reparto offensivo di. Il suo nome viene accostato anche a quello di, attaccante del Real Madrid che il Milan ha seguito nei mesi scorsi.

C'è poi un elemento che potrebbe giocare a favore dei rossoneri: Tresoldi non ha mai nascosto la propria fede milanista e il desiderio di vestire un giorno la maglia del Diavolo. La volontà del giocatore, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente per sbloccare l'operazione.

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Il Bruges considera infatti il centravanti un elemento centrale del proprio progetto e non ha particolare interesse a privarsene a stagione in corso. La valutazione riportata nelle ultime indiscrezioni si aggira intorno ai 60 milioni di euro: una cifra importante, che rende l'eventuale affare tutt'altro che semplice. Anche ilsarebbe tornato a interessarsi al giocatore, complicando ulteriormente la corsa.

Per il Milan, dunque, la crescita di Tresoldi rappresenta una conferma del valore del profilo, ma anche un motivo in più per valutare attentamente tempi e costi dell'operazione. Intanto il centravanti continua a segnare: la doppietta contro il Malines è l'ennesimo biglietto da visita in una stagione che lo sta consacrando tra i giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo.