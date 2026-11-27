Cambia tutto per Bruno Fernandes, centrocampista portoghese di proprietà del Manchester United. Dall'Inghilterra arriva un aggiornamento decisivo sul futuro dell'ex Udinese.

Bruno Fernandes, il Manchester United attiva al clausola per il rinnovo

Bruno Fernandes, ora se il Milan lo vuole deve pagare

Le alternative del Milan

Scott McTomnay: in scadenza nel 2028 con il Napoli, trattative per il rinnovo in stallo, possibile asse con Adidas .

in scadenza nel 2028 con il Napoli, trattative per il rinnovo in stallo, . Mateo Kovacic: in scadenza di contratto con il Manchester City al termine della stagione.

in scadenza di contratto con il Manchester City al termine della stagione. Angelo Stiller: mediano classe 2001 di proprietà dello Stoccarda.

Come riportato dal 'The Athletic' e da 'Sky Sport UK', ilha attivato la clausola per prolungare il contratto difino alL'opzione, esercitata unilateralmente dal club inglese, modifica lo scenario di mercato anche per il, accostato al centrocampista portoghese nelle ultime settimane. Con il prolungamento dell’accordo in essere,zero la prossima estate.L'unico modo per arrivare a, ora, è pagare lapresente nell'accordo tra il giocatore e il Manchester United. Vista l'età del portoghese (32 anni), tuttavia, le possibilità che ildecida di fare un investimento così importante sonoNel nuovo corso inaugurato lo scorso 25 maggio,ha dimostrato di non aver paura di spendere, ma farlo per un calciatore che non potrà essere rivenduto in futuro e che guadagna uno stipendio da top player è troppo.Ad ogni modo, con il probabile ritiro di Luka Modric al termine della stagione, ilfarà un colpo di livello a centrocampo.