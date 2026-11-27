Il Manchester United ha attivato l'opzione di rinnovo per Bruno Fernandes fino al 2028: la clausola rescissoria e le alternative del Milan
Calciomercato Milan, torna di moda Bruno Fernandes: ma c'è un ostacolo da superare | VIDEO
Cambia tutto per Bruno Fernandes, centrocampista portoghese di proprietà del Manchester United. Dall'Inghilterra arriva un aggiornamento decisivo sul futuro dell'ex Udinese.
Bruno Fernandes, il Manchester United attiva al clausola per il rinnovoCome riportato dal 'The Athletic' e da 'Sky Sport UK', il Manchester United ha attivato la clausola per prolungare il contratto di Bruno Fernandes fino al 30 giugno 2028. L'opzione, esercitata unilateralmente dal club inglese, modifica lo scenario di mercato anche per il Milan, accostato al centrocampista portoghese nelle ultime settimane. Con il prolungamento dell’accordo in essere, sfuma l'ipotesi di un arrivo a parametro zero la prossima estate.
Bruno Fernandes, ora se il Milan lo vuole deve pagareL'unico modo per arrivare a Bruno Fernandes, ora, è pagare la clausola da 65 milioni di euro presente nell'accordo tra il giocatore e il Manchester United. Vista l'età del portoghese (32 anni), tuttavia, le possibilità che il Milan decida di fare un investimento così importante sono vicine allo zero. Nel nuovo corso inaugurato lo scorso 25 maggio, Gerry Cardinale ha dimostrato di non aver paura di spendere, ma farlo per un calciatore che non potrà essere rivenduto in futuro e che guadagna uno stipendio da top player è troppo.
Le alternative del MilanAd ogni modo, con il probabile ritiro di Luka Modric al termine della stagione, il Milan farà un colpo di livello a centrocampo. I nomi più caldi sono tre:
- Scott McTomnay: in scadenza nel 2028 con il Napoli, trattative per il rinnovo in stallo, possibile asse con Adidas.
- Mateo Kovacic: in scadenza di contratto con il Manchester City al termine della stagione.
- Angelo Stiller: mediano classe 2001 di proprietà dello Stoccarda.
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