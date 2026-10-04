Il Milan pianifica le grandi mosse per il calciomercato di gennaio, con il nome di Endrick del Real Madrid sempre in cima alla lista dei desideri rossoneri. Secondo quanto riferito oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza vuole riprovare l'assalto all'attaccante brasiliano classe 2006, sfumato in estate per il veto di José Mourinho. L'eventuale arrivo del talento ex Palmeiras offrirebbe a Rúben Amorim un jolly offensivo devastante, capace di integrarsi perfettamente nei vari sistemi di gioco studiati dall'allenatore portoghese, soprattutto considerando il fin qui scarso impiego di Omari Hutchinson, arrivato ad agosto in prestito dal Nottingham Forest.

Endrick nel 3-4-2-1 di Amorim: trequartista di destra o vice Gonçalo Ramos

Nel sistema di riferimento principale del Milan di Rúben Amorim, ovvero il 3-4-2-1, lo spazio ideale per il Nazionale verdeoro sarebbe quello di trequartista di destra alle spalle del centravanti. In quella zolla del campo il tecnico ha finora alternato Ruben Loftus-Cheek, Adrien Rabiot e Christian Pulisic, ma Endrick porterebbe caratteristiche uniche. Il brasiliano ama ricevere palla tra le linee, accentrarsi e sfruttare il suo mancino affilato per calciare in porta o per servire filtranti millimetrici per la punta centrale.

Le varianti tattiche non finiscono qui. All'occorrenza, Endrick potrebbe agire anche da perfetto vice di Gonçalo Ramos nel ruolo di numero 9. Chiaramente non interpreterebbe la posizione come il portoghese — che fa molto lavoro di sponda e movimenti per la squadra — ma diventerebbe un'arma letale nell'attaccare la profondità, sfruttando la sua eccezionale velocità sui suggerimenti verticali dei trequartisti.

Le soluzioni tattiche con la difesa a quattro: dal 4-4-2 all'albero di Natale

In caso di 4-4-2 : Endrick andrebbe a comporre un tandem d'attacco assortito, agendo da seconda punta pura al fianco di Gonçalo Ramos.

: Endrick andrebbe a comporre un tandem d'attacco assortito, agendo da seconda punta pura al fianco di Gonçalo Ramos. In caso di 4-2-3-1 : il brasiliano verrebbe posizionato come trequartista esterno a destra, con Diego Moreira a presidiare la fascia sinistra e Pulisic schierato centralmente.

: il brasiliano verrebbe posizionato come trequartista esterno a destra, con Diego Moreira a presidiare la fascia sinistra e Pulisic schierato centralmente. In caso di 4-3-2-1: nell'iconico "albero di Natale" di ancelottiana memoria, partirebbe dalla posizione di centrodestra. Per attitudini e compiti, cambierebbe pochissimo rispetto a quanto farebbe nel 3-4-2-1, potendo sempre rientrare sul suo piede forte.

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L'acquisto di Endrick farebbe svoltare il Milan anche qualora Amorim decidesse di confermare il passaggio alla difesa a quattro, una soluzione già testata a San Siro contro il Lecce e nell'ultima amichevole a porte chiuse disputata a Milanello contro il Padova. La "rosea" evidenzia come il classe 2006 sia perfettamente compatibile con tutti i moduli alternativi:L'unico scenario da escludere, per ammissione stessa dei suoi trascorsi in carriera, è un suo impiego come esterno offensivo sulla corsia di sinistra. In quella posizione Endrick si trova visibilmente depotenziato: essendo un attaccante con un'altissima predisposizione al tiro, ha assoluto bisogno di agire sul lato opposto per convergere verso il centro e liberare il suo sinistro.