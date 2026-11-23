Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione di Endrick, ma sul possibile arrivo del talento brasiliano nel calciomercato di gennaio è arrivata una notizia che potrebbe complicare i piani. Il Real Madrid ha comunicato che l'attaccante ha riportato una lesione muscolare all'adduttore della gamba sinistra, emersa dopo gli esami effettuati dai servizi medici del club. I tempi di recupero non sono ancora stati precisati e saranno valutati in base all'evoluzione del problema.

Si parla, ad ogni modo, di 2-3 settimane di stop per l'ex Palmeiras. Una tegola per il classe 2006, che nelle ultime settimane era tornato al centro delle indiscrezioni di mercato. Il suo futuro è infatti uno dei temi da seguire in vista della sessione invernale, con il Milan - oltre alla Roma - tra le società interessate a portarlo in Italia. L'infortunio, però, aggiunge un'incognita a una trattativa già tutt'altro che semplice.

Endrick-Milan, interesse concreto per gennaio

Il nome di Endrick è da tempo presente nei radar della dirigenza rossonera. Il brasiliano rappresenta un profilo particolarmente interessante per età, qualità tecniche e prospettive di crescita. Il Milan aveva già valutato la possibilità di portarlo in Italia nelle precedenti finestre di mercato e continua a monitorare la sua situazione al Real Madrid.

Anche la necessità di trovare maggiore continuità potrebbe favorire un'eventuale partenza. Lo stesso Endrick ha manifestato il desiderio di giocare con più regolarità, spiegando di voler compiere le scelte migliori per la propria carriera. Il Milan, insieme alla Roma, è stato indicato tra i club interessati a un possibile trasferimento nella sessione di gennaio.

Secondo quanto riportato nelle ultime ricostruzioni di mercato, i rossoneri sarebbero particolarmente attratti dal brasiliano e starebbero aspettando di capire se il Real Madrid possa aprire alla sua partenza. L'ipotesi di un prestito è una delle formule circolate con maggiore insistenza, ma non esiste ancora un accordo tra le società. Il Milan starebbe anche pensando, nel caso, di prenderlo a titolo definitivo concedendo ai 'Blancos' una clausola di recompra in stile Nico Paz con il Como.

Mourinho frena: il Real Madrid non vuole privarsene

L'ostacolo principale alla riuscita dell'operazione rimane la posizione di. L'allenatore portoghese ha espresso pubblicamente la propria fiducia nel giovane attaccante, ribadendo quanto sia importante per il progetto del Real Madrid.

Alla vigilia della partita contro il Celta Vigo, Mourinho è stato molto chiaro: "Il Real Madrid ha bisogno di lui". Una presa di posizione che rende complicata la possibilità di un trasferimento a gennaio, soprattutto se il tecnico continuerà a opporsi alla sua partenza.

La situazione è quindi articolata: da una parte c'è il desiderio del giocatore di trovare maggiore spazio, dall'altra la volontà del Real Madrid di continuare a puntare su di lui. Il Milan osserva, consapevole che per arrivare a Endrick servirà prima di tutto un'apertura da parte del club spagnolo.

L'infortunio cambia i piani del Milan?

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A complicare ulteriormente il quadro è arrivata la diagnosi comunicata dal Real Madrid oggi. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare all'adduttore sinistro. Il comunicato medico non indica una data per il rientro, limitandosi a precisare che le condizioni del giocatore saranno monitorate.Per il Milan si tratta di un elemento da tenere in considerazione. Prima di valutare concretamente un'operazione, la dirigenza dovrà conoscere l'entità del problema e i tempi necessari per il recupero. L'infortunio non cancella automaticamente l'interesse per il brasiliano, ma potrebbe incidere sulle tempistiche e sulle valutazioni economiche di un eventuale affare.

Il mercato invernale è ancora lontano e diversi aspetti devono essere chiariti. Il talento di Endrick continua a piacere al Milan, ma tra la volontà di Mourinho, la posizione del Real Madrid e il nuovo problema fisico del brasiliano, la strada per San Siro resta in salita. Il club rossonero continuerà a osservare l'evoluzione della situazione, in attesa di capire se quello che oggi è un obiettivo di mercato potrà trasformarsi in un'opportunità concreta.