Milan in nazionale: come sta Pavlovic? Ecco le ultime novità dalla Serbia

Amorim tira un sospiro di sollievo: svelate le reali condizioni di Pavlovic dopo il problema con l'Olanda. Ecco il piano della Serbia per la Germania
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Il Milan è tornato al lavoro ieri a Milanello in vista della ripresa del campionato prevista il prossimo weekend con la sfida contro il Sassuolo. Dovranno tornare a disposizione tutti i calciatori impegnati con le sfide delle proprie nazionali, tra cui anche Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo ha lasciato il campo al 71' nella partita contro l'Olanda. Il giocatore è uscito zoppicando destando un po' di preoccupazione nel Milan, anche se non sono arrivati comunicati ufficiali sullo stato di salute di Pavlovic, il che è una notizia positiva.
Il sospiro di sollievo per Amorim e i numeri di PavlovicUn sospiro di sollievo per il Milan e per Ruben Amorim: Pavlovic è un calciatore irrinunciabile in questo momento, visto che l'allenatore ha ruotato giocatori in tutti i ruoli tranne i suoi difensori e il portiere.
Questi i numeri stagionali in Serie A del difensore serbo (dal sito Sofascore):
- 5 presenze in Serie A senza mai uscire dal campo (450 minuti complessivi).
- 4.2 palloni recuperati a partita con appena 0.2 dribbling subiti di media.
- 6.8 duelli vinti (72%) a partita.
- 91.0 tocchi di media e il 92% di passaggi accurati (69.0 a partita).
Il calendario del Milan nel mese di ottobrePer Amorim è fondamentale riavere tutta la rosa al completo per il mese di ottobre: per il Milan c'è un calendario intasatissimo tra Serie A ed Europa League e serviranno tutti i calciatori disponibili, specialmente uno chiave come Pavlovic.
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