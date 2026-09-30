Milan in nazionale: come sta Pavlovic? Ecco le ultime novità dalla Serbia

Il Milan è tornato al lavoro ieri a Milanello in vista della ripresa del campionato prevista il prossimo weekend con la sfida contro il Sassuolo. Dovranno tornare a disposizione tutti i calciatori impegnati con le sfide delle proprie nazionali, tra cui anche Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo ha lasciato il campo al 71' nella partita contro l'Olanda. Il giocatore è uscito zoppicando destando un po' di preoccupazione nel Milan, anche se non sono arrivati comunicati ufficiali sullo stato di salute di Pavlovic, il che è una notizia positiva.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il sospiro di sollievo per Amorim e i numeri di Pavlovic

A parlare delle ultime novità è il quotidiano serbo Blic: Pavlovic andrà a Monaco di Baviera insieme alla sua nazionale. Domani la Serbia sfida fuori casa la Germania di Jurgen Klopp alle 20.45. Il difensore potrebbe quindi essere convocato per la sfida e potrebbe scendere in campo.Un sospiro di sollievo per il Milan e per: Pavlovic è un calciatore irrinunciabile in questo momento, visto che l'allenatore ha ruotato giocatori in tutti i ruoli tranne i suoi difensori e il portiere.

Questi i numeri stagionali in Serie A del difensore serbo (dal sito Sofascore):

5 presenze in Serie A senza mai uscire dal campo ( 450 minuti complessivi).

in Serie A senza mai uscire dal campo ( complessivi). 4.2 palloni recuperati a partita con appena 0.2 dribbling subiti di media.

a partita con appena 0.2 dribbling subiti di media. 6.8 duelli vinti (72%) a partita.

a partita. 91.0 tocchi di media e il 92% di passaggi accurati (69.0 a partita).

Il calendario del Milan nel mese di ottobre

Per Amorim è fondamentale riavere tutta la rosa al completo per il mese di ottobre: per il Milan c'è un calendario intasatissimo tra Serie A ed Europa League e serviranno tutti i calciatori disponibili, specialmente uno chiave come Pavlovic.