Arrivano aggiornamenti importanti in casa Milan in merito alle condizioni fisiche di Strahinja Pavlović. Il difensore centrale rossonero ha fatto sobbalzare i tifosi e il tecnico Rúben Amorim domenica sera, abbandonando anzitempo il terreno di gioco al 71' di Serbia-Olanda, match valido per la seconda giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Sostituito dall'ex esterno juventino Filip Kostić, il centrale mancino è finito subito sotto la lente d'ingrandimento dello staff medico, costringendo i quotidiani sportivi oggi in edicola a fare immediata chiarezza sull'entità del problema riscontrato.

Nelle ore successive al fischio finale del match contro gli 'oranje', i media serbi avevano lanciato l'allarme parlando di un non meglio specificato risentimento fisico per il pilastro della retroguardia delle 'Aquile Bianche'. Il club di Via Aldo Rossi si è immediatamente attivato mettendosi in contatto con lo staff della selezione balcanica per valutare la gravità della situazione. Fortunatamente, i controlli preliminari hanno permesso al Milan di tirare un enorme sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il verdetto dello staff medico: solo un affaticamento da sovraccarico

Le condizioni del numero 31 ex RB Salisburgo non destano alcuna preoccupazione in ottica rossonera. Pavlović è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un semplice affaticamento muscolare, una risposta fisiologica del corpo legata al minutaggio finora accumulato. Dall'inizio della stagione, infatti, il possente centrale difensivo non aveva ancora saltato un singolo minuto ufficiale, venendo impiegato senza sosta sia nelle rotazioni del Milan in Serie A sia negli impegni della propria Nazionale. Un sovraccarico di lavoro che ha inevitabilmente presentato il conto sotto forma di stanchezza muscolare.

Alla luce di questo quadro clinico rassicurante, la gestione del calciatore nei prossimi giorni sarà improntata alla massima prudenza. Giovedì 1° ottobre, alle ore 20:45, la Serbia è attesa da un impegno proibitivo sul prato dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove affronterà la Germania guidata dal nuovo Commissario Tecnico Jürgen Klopp. Nonostante l'importanza della vetrina internazionale, non è escluso che il giocatore venga preservato a scopo precauzionale.

La situazione della Serbia nel girone di Nations League

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La scelta del Commissario Tecnico serbo Veljko Paunović resta comunque complessa ed estremamente delicata. La sfida contro i tedeschi rappresenta già un bivio cruciale per le sorti della Serbia, reduce da un avvio di Nations League decisamente deficitario. La selezione balcanica si ritrova infatti all'ultimo posto del raggruppamento come fanalino di coda, complici i due pesanti passi falsi consecutivi rimediati tra le mura amiche, entrambi conclusi con il risultato di 1-2 a favore di Grecia e Olanda.Privarsi del centrale del Milan in una sfida da dentro o fuori contro l'attacco della Germania sarà un rischio enorme per Paunović, ma la tutela del ragazzo viene prima di tutto. Lo staff medico monitorerà le risposte del muscolo nelle prossime sessioni di allenamento prima di dare il via libera definitivo. Sponda Milan, l'augurio è che il difensore possa beneficiare di un turno di riposo, così da rientrare a Milanello al top della condizione e totalmente abile per guidare la retroguardia rossonera alla ripresa delle ostilità in campionato.