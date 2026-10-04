Milan Primavera, focus su Tartaglia e Nolli: i due terzini super offensivi di Renna

Siamo ancora durante la pausa per le partite delle Nazionali. Anche il Milan Primavera aspetta le ultime gare internazionali prima di ritornare in campo. Ecco com'è andata la prima parte di stagione per i ragazzi guidati in panchina da Giovanni Renna:

Milan U20 - Torino U20 3-2 (Marcatori: Tartaglia, Zanaga, Dotta)

Cesena U20 - Milan U20 1-1 (Marcatori: Nolli)

Milan U20 - Juventus U20 2-0 (Marcatori: Cullotta, Tartaglia)

Verona U20 - Milan U20 2-0

Milan U20 - Roma U20 0-1

In testa alla classifica interna dei marcatori c'è Tartaglia con due reti, mentre in classifica i rossoneri sono noni con 7 punti in piena lotta per i playoff (Inter in testa a quota 13 punti).

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Le statistiche di Edoardo Tartaglia e Luca Nolli su Sofascore

Tra i calciatori che hanno sorpreso di più in questo inizio ci sono i due terzini rossoneri: Edoardo Tartaglia (classe 2008) e Luca Nolli (classe 2008). Vediamo le statistiche stagionali dei due calciatori grazie al sito Sofascore.

Partiamo con i numeri di Tartaglia:

Partite giocate: 5.

5. Titolare: 5.

5. Minuti totali giocati: 447.

447. Gol: 2.

2. Tiri totali a partita: 0,4.

0,4. Conversione dei tiri in gol: 100%.

100%. Assist: 0.

0. Passaggi accurati (riusciti): 24,0 (87%).

24,0 (87%). Palle recuperate a partita: 4,4.

4,4. Dribbling subiti a partita: 2,4.

2,4. Totale duelli vinti: 6,6 (61%).

Passiamo poi ai numeri di Nolli:

Partite giocate (Presenze): 5.

5. Da titolare: 5.

5. Minuti totali: 450.

450. Gol: 1.

1. Tiri totali a partita: 1,2.

1,2. Conversione dei tiri in gol: 17%.

17%. Assist: 2.

2. Passaggi accurati a partita (riusciti): 29,4 (77%).

29,4 (77%). Palle recuperate a partita: 6,4.

6,4. Dribbling subiti a partita: 3,0.

3,0. Totale duelli vinti a partita: 7,2 (50%).

L'analisi tattica dei due esterni rossoneri

Tartaglia è un terzino sinistro molto moderno che ama proporsi in fase offensiva cercando inserimenti sulle fasce per poi servire assist o cercare il gol. Dotato di un tempismo davvero buono senza palla lo si vede spesso e volentieri concludere un'azione offensiva del Milan dal lato opposto.

Nolli è un terzino destro, anche lui dotato di una buona spinta e di una buona capacità offensiva. Il giovane rossonero è molto bravo e preciso nei cross dalle fasce ed è anche un'arma sui calci piazzati visto che è molto bravo a trovare i compagni con passaggi perfetti e precisi.

Con il Milan Primavera di Renna che spesso ha puntato proprio sulle fasce in questo inizio stagionale, i due terzini rossoneri stanno migliorando sempre di più e dimostrando di essere due talenti da tenere sotto osservazione per il presente e per il futuro del club.