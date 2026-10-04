Milan, Lontani, Scotti e non solo: che fine hanno fatto gli ex attaccanti della Primavera?

Tanti giovani attaccanti hanno lasciato di recente il Milan per cercare fortune in altri contesti. Andiamo a scoprire dove sono e come stanno andando alcuni dei prodotti del settore giovanile del Diavolo.

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Il rendimento di Diego Sia e Filippo Scotti

Partiamo con, attaccante classe 2006, con le giovanili del Milan un'esperienza davvero lunghissima tra la Primavera e il Milan Futuro. Con l'Under 23 rossonera 53 presenze con 5 gol e 5 assist. Con l'Under 20 19 reti, 7 assist in 64 presenze totali. Ha lasciato un bellissimo ricordo: Diego Sia si è sempre impegnato al massimo in campo dimostrando di essere un attaccante molto bravo vicino alla porta e in grado anche di essere schierato sull'esterno. Oggi gioca al Dolomiti Bellunesi, club della Serie C italiana. In stagione ha totalizzato 6 presenze con due gol.

Altro attaccante che ha scritto la storia recente del Milan Primavera è Filippo Scotti: il classe 2006 è passato in estate all'Avellino e poi girato in prestito al Savoia sempre in Serie C. Al momento le presenze in campionato sono 7 con una rete messa a segno. È stato un capitano storico per il Milan Primavera a cui ha dato tutto segnando spesso in momenti decisivi delle partite. I suoi numeri con l'Under 20 rossonera parlano per lui: 130 presenze totali con 26 gol e 17 assist, un vero e proprio veterano della categoria.

Il momento di Maximilian Ibrahimović e l'exploit di Simone Lontani

Altro giovane attaccante che ha lasciato da poco il Milan è: figlio di Zlatan, la prima punta svedese è passata all'AZ Alkmaar U21 dopo un'esperienza non brillante all'Ajax. Al momento non ha ancora registrato una presenza stagionale. Con il Milan Futuro il classe 2006 ha avuto una media realizzativa abbastanza buona: 18 presenze, 5 gol e 5 assist.

Chiudiamo con il calciatore che è riuscito ad arrivare in Serie A ovvero Simone Lontani: l'attaccante classe 2008 ha lasciato il Milan al termine del suo contratto sposando il progetto Parma. Già 5 presenze in Serie A con un gol e una presenza in Coppa Italia con una splendida doppietta. Con il Milan Primavera Lontani aveva dimostrato fin da subito di essere un attaccante pronto per il grande salto e con un fiuto naturale per il gol e per la porta: 10 gol in 25 presenze con l'Under 20 del Diavolo, chiaro segno delle sue qualità da bomber.