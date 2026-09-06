Prosegue alla grande la stagione di Simone Lontani con la maglia del Parma. Nel corso del match contro il Monza, il centravanti classe 2008 ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Entrato in campo all'inizio della ripresa, al 60’ minuto l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan ha firmato il gol del definitivo 1-1: azione personale chiusa con un tap-in sulla respinta del portiere biancorosso Demba Thiam. Una rete che si aggiunge alla doppietta realizzata in Coppa Italia contro il Catania.

L'addio al settore giovanile del Milan

Ex Milan, Lontani decisivo a Parma: occhio alla Nazionale

In estate,ha lasciato il club rossonero adopo quattro stagioni. Il classe 2008 ha rifiutato il rinnovo di contratto e il conseguente inserimento nella rosa del Milan Futuro per accettare la corte del, disposto ad aggregarlo direttamente in prima squadra.Dopo la doppietta messa a segno all'esordio tra i professionisti contro il Catania in Coppa Italia, l'impatto disi è confermato anche in campionato. L'attaccante di origine cesenate è attualmente il miglior marcatore stagionale dei ducali. La scelta di lasciare il, per ora, sta pagando: secondo il ‘Corriere dello Sport’, il nome del classe 2008 sarebbe addirittura finito