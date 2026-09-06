Simone Lontani, ex attaccante del Milan Primavera, trova la prima rete in Serie A con la maglia del Parma
Milan Primavera, Renna: "Vittoria meritata, mai scontato quando giochi sotto età. I ragazzi crescono"
Prosegue alla grande la stagione di Simone Lontani con la maglia del Parma. Nel corso del match contro il Monza, il centravanti classe 2008 ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Entrato in campo all'inizio della ripresa, al 60’ minuto l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan ha firmato il gol del definitivo 1-1: azione personale chiusa con un tap-in sulla respinta del portiere biancorosso Demba Thiam. Una rete che si aggiunge alla doppietta realizzata in Coppa Italia contro il Catania.
L'addio al settore giovanile del MilanIn estate, Lontani ha lasciato il club rossonero a parametro zero dopo quattro stagioni. Il classe 2008 ha rifiutato il rinnovo di contratto e il conseguente inserimento nella rosa del Milan Futuro per accettare la corte del Parma, disposto ad aggregarlo direttamente in prima squadra.
Ex Milan, Lontani decisivo a Parma: occhio alla NazionaleDopo la doppietta messa a segno all'esordio tra i professionisti contro il Catania in Coppa Italia, l'impatto di Lontani si è confermato anche in campionato. L'attaccante di origine cesenate è attualmente il miglior marcatore stagionale dei ducali. La scelta di lasciare il Milan, per ora, sta pagando: secondo il ‘Corriere dello Sport’, il nome del classe 2008 sarebbe addirittura finito nel mirino del CT della Nazionale Roberto Mancini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Amorim sincero: "Non meritavamo di vincere. Dobbiamo fare le cose semplici ed essere più aggressivi"
Pagelle Milan
Pagelle Juventus-Milan 1-1: Cisse campioncino, male i titolari
Serie A: news e risultati
Juventus-Milan 1-1, analisi e moviola: Cisse non basta. Passi indietro per Amorim
Serie A: news e risultati
Juventus-Milan, c'è anche Sinner allo Stadium: Cardinale gli consegna una speciale maglia rossonera
Serie A: news e risultati
Juventus-Milan: il tributo a Baresi e il ritorno della Curva Sud a Torino
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti