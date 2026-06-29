L'attaccante del Milan Primavera Simone Lontani saluta il club rossonero su Instagram prima di iniziare la nuova esperienza al Parma
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Come anticipato dalla nostra redazione, le strade del Milan e di Simone Lontani si separeranno in estate. Il contratto del centravanti classe 2008 con il club rossonero andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le parti non hanno trovato l'intesa per il rinnovo. Sul giovane è piombato il Parma, che ha trovato l'accordo con l'entourage di Lontani per portarlo in Emilia a parametro zero.
Lontani saluta il MilanLontani ci ha tenuto a salutare il club con cui è cresciuto nelle ultime cinque stagioni tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.
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"Dopo quattro anni indossando questi colori, è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso: compagni, allenatori e staff. Mi sento cresciuto come calciatore ma soprattutto come uomo. Ho conosciuto amici con i quali ho condiviso dei momenti indimenticabili. Ma soprattutto, ho vissuto parte del mio sogno nel cassetto: vestire quella maglia. Porterò con me ricordi, insegnamenti ed emozioni che mi accompagneranno per sempre. Grazie, Milan".
Milan, la storia di Simone LontaniPrelevato nelle giovanili del Cesena e arrivato a Milano nel 2022 , Lontani ha vissuto una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. I suoi numeri, infatti, sono più che positivi. Nell'ultima stagione, il giovane ha collezionato 10 reti e 3 assist in 21 partite giocate, con 1 gol in ogni 148 minuti. Il futuro dell'attaccante classe 2008 è ormai tracciato: la firma con il Parma, infatti, è attesa nei prossimi giorni. Una perdita davvero importante per il Milan, che dopo vede andare via a zero un altro talento passato dalle giovanili rossonere.
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