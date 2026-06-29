L'attaccante del Milan Primavera Simone Lontani saluta il club rossonero su Instagram prima di iniziare la nuova esperienza al Parma

Matteo Chini
- Milano
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Come anticipato dalla nostra redazione, le strade del Milan e di Simone Lontani si separeranno in estate. Il contratto del centravanti classe 2008 con il club rossonero andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le parti non hanno trovato l'intesa per il rinnovo. Sul giovane è piombato il Parma, che ha trovato l'accordo con l'entourage di Lontani per portarlo in Emilia a parametro zero.

Lontani saluta il Milan

Lontani ci ha tenuto a salutare il club con cui è cresciuto nelle ultime cinque stagioni tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.
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"Dopo quattro anni indossando questi colori, è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso: compagni, allenatori e staff. Mi sento cresciuto come calciatore ma soprattutto come uomo. Ho conosciuto amici con i quali ho condiviso dei momenti indimenticabili. Ma soprattutto, ho vissuto parte del mio sogno nel cassetto: vestire quella maglia. Porterò con me ricordi, insegnamenti ed emozioni che mi accompagneranno per sempre. Grazie, Milan".
Simone Lontani, ex Milan

Milan, la storia di Simone Lontani

Prelevato nelle giovanili del Cesena e arrivato a Milano nel 2022 , Lontani ha vissuto una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. I suoi numeri, infatti, sono più che positivi. Nell'ultima stagione, il giovane ha collezionato 10 reti e 3 assist in 21 partite giocate, con 1 gol in ogni 148 minuti. Il futuro dell'attaccante classe 2008 è ormai tracciato: la firma con il Parma, infatti, è attesa nei prossimi giorni. Una perdita davvero importante per il Milan, che dopo vede andare via a zero un altro talento passato dalle giovanili rossonere.

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