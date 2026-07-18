Un altro giovane talento del vivaio rossonero saluta Milanello per cercare spazio nel calcio dei grandi. Si tratta di Filippo Scotti, attaccante classe 2006 che in questi anni ha maturato esperienza nella Primavera del Milan, mettendosi in mostra con prestazioni che non sono passate inosservate.

Il giovane, duttile, centravanti ha deciso di non proseguire il proprio percorso in maglia rossonera, abbandonando definitivamente l'idea di un rinnovo con il club meneghino. Una scelta condivisa ormai da molti talenti del settore giovanile (ultimi in ordine di tempo, tra gli altri, Alessandro Longoni e Simone Lontani) e dettata dalla voglia di giocare con continuità in una categoria importante, compiendo finalmente il salto tra i professionisti, piuttosto che continuare a inseguire spazio tra Primavera e Milan Futuro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l'ex capitano della Primavera rossonera è in direzione Avellino. I campani hanno chiuso l'operazione a parametro zero, battendo la concorrenza di diverse società di Serie B (una delle più vociferate era il Cesena) e anche di club stranieri interessati al profilo del ragazzo. Gli irpini hanno trovato l'accordo direttamente con l'entourage del diciannovenne, piazzando così un colpo a costo zero ma di grande prospettiva.

La sua stagione in rossonero

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Capitano della formazione Primavera,ha guidato i rossoneri siglandoin 36 presenze nell'ultima stagione. Impiegato sia come ala che come punta centrale, il talento rossonero fa della versatilità una delle sue armi migliori, rivelandosi utile e fondamentale in ogni posizione offensiva, che sia da perno offensivo o da esterno a sinistra o a destra.totali con il Milan, chiudendo il suo capitolo in rossonero con

Per Scotti si tratta ora della prima vera occasione per confrontarsi con il calcio dei professionisti, in un campionato come la Serie B che negli ultimi anni si è confermato un trampolino ideale per tanti giovani attaccanti italiani: basti vedere il percorso di Mattia Liberali, anch'egli "fuggito" dal Milan per rincorrere una possibilità tra i professionisti. Il Diavolo, dal canto suo, perde un altro pezzo del proprio settore giovanile a titolo definitivo: forse qualcosa nella gestione dei giovani rossoneri deve cambiare.