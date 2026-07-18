La sessione estiva di calciomercato sta entrando nella sua fase più calda e la mattinata di oggi, sabato 18 luglio 2026, ha portato in dote una serie di aggiornamenti cruciali per le strategie del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi, in stretta sinergia con il tecnico Rúben Amorim, è al lavoro per ridisegnare la rosa tra importanti operazioni in uscita e innesti di caratura internazionale in tutti i reparti. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

1. Il piano cessioni: Estupinan verso l'Aston Villa, sirene inglesi per Tomori e Loftus-Cheek

Le grandi manovre del Diavolo partono inevitabilmente dalle uscite, necessarie per finanziare il mercato in entrata. Il nome più caldo in queste ore è quello di: l'esterno ecuadorianoa titolo definitivo all', dove l'allenatore Unai Emery sta spingendo con decisione per averlo a disposizione.

Non si tratta, però, dell'unico addio sull'asse italo-inglese. La dirigenza ha registrato forti interessamenti anche per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi i calciatori sono finiti prepotentemente nel mirino del Coventry, pronto a fare follie pur di riportarli in patria ed elevare il tasso tecnico della propria squadra.

2. Rivoluzione in difesa: Amorim vuole Gonçalo Inácio, resiste l'opzione Lucumí

Con il pacchetto arretrato destinato a mutare pelle,. Il tecnico portoghese insiste per avere alle proprie dipendenze, classe 2001 dello Sporting Lisbona, profilo ideale per caratteristiche e conoscenza tattica del sistema di gioco dell'allenatore.

Le difficoltà legate alla valutazione del club lusitano tengono però in corsa le alternative. Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Jhon Lucumí del Bologna. Il centrale colombiano rappresenta un'opportunità concreta, specialmente dopo la scadenza della sua clausola risolutoria, che potrebbe consentire al Milan di trattare sulla base di circa 25 milioni di euro.

3. Centrocampo a incastro: imminente il rinnovo di Modrić, rispunta Højbjerg

Novità sostanziali anche nel cuore della mediana.contrattuale di, pronto a legarsi ai colori rossoneri per un'ulteriore stagione agonistica garantendo carisma ed esperienza nello spogliatoio.

In termini di muscoli e geometria, il Diavolo è tornato a prendere in seria considerazione il profilo di Pierre-Emile Højbjerg, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. L'operazione con il club francese, valutata intorno ai 15 milioni di euro, diventerà però concreta soltanto se si concretizzerà un doppio addio in mediana: oltre al già citato Loftus-Cheek, i rossoneri dovranno formalizzare la partenza di Youssouf Fofana, corteggiato da diverse compagini turche, Beşiktaş in primis.

4. Sulla trequarti scelto Karetsas: duello serrato con il Borussia Dortmund

Per quanto riguarda la linea dei trequartisti,: il prescelto risponde al nome di, gioiello classe 2007 di proprietà del Genk. Il fantasista greco, dotato di un mancino sopraffino e grande facilità di dribbling, viene valutato circa 35 milioni di euro dal club belga.

La trattativa non si preannuncia semplice, data la fortissima concorrenza del Borussia Dortmund. Il club tedesco si è spinto fino a un'offerta di 30 milioni di euro, ma la strategia del Milan punta a blindare prima l'accordo economico con l'entourage del giocatore per poi presentarsi in una posizione di forza al tavolo delle trattative con il Genk.

5. Corsia laterale: Raphael Guerreiro è l'idea a parametro zero per il post-Estupinan

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Infine, l'attenzione si sposta sulla corsia di sinistra. Qualora la cessione di Estupinan all'Aston Villa dovesse formalizzarsi nei prossimi giorni, il Milan avrebbe già individuato il sostituto d'esperienza senza intaccare il budget dei cartellini.Il mirino è puntato su, 32enne laterale portoghese attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco.proprio per la sua duttilità tattica e lo status di parametro zero, elementi che faciliterebbero un inserimento immediato nello scacchiere di Amorim.