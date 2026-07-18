Il portoghese dello Sporting Lisbona è la richiesta esplicita di Rúben Amorim per la retroguardia rossonera. Operazione legata alla partenza di Fikayo Tomori
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Il nuovo corso tecnico del Milan guidato da Rúben Amorim è pronto a ridefinire completamente le gerarchie e la struttura della retroguardia rossonera. Il focus del calciomercato del Diavolo è incentrato anche sul reparto arretrato e l'obiettivo prioritario, caldeggiato con forza dal nuovo allenatore, porta il nome di Gonçalo Inácio. Il difensore portoghese, classe 2001, rappresenta una precisa richiesta del tecnico lusitano alla propria dirigenza. Come riferito dall'edizione odierna del quotidiano sportivo portoghese 'O Jogo', Amorim sta spingendo intensamente con i vertici di Via Aldo Rossi per riavere alle proprie dipendenze il centrale che ha calcisticamente lanciato, svezzato e valorizzato nelle gloriose stagioni passate sulla panchina dello Sporting Lisbona.
La situazione contrattuale e l'alleato 'Gentlemen's Agreement'Portare il talento di Almada a Milano non sarà un'operazione banale dal punto di vista economico. Gonçalo Inácio è attualmente legato ai 'Leões' da un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030, all'interno del quale è presente una clausola risolutoria di 60 milioni di euro. Tuttavia, l'alleato di mercato del Milan potrebbe essere un patto d'onore: secondo le indiscrezioni dei media lusitani, esiste un 'gentlemen's agreement' tra il calciatore e lo Sporting Lisbona che permetterebbe una sua partenza in estate di fronte a una cifra più accessibile, compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro. Il Milan è intenzionato ad accontentare il proprio allenatore, ma l'affondo decisivo richiede prima un'indispensabile operazione in uscita.
L'incastro di mercato: Tomori ai saluti per finanziare il colpo?Per fare spazio alla richiesta di Amorim e recuperare il budget necessario, la dirigenza rossonera dovrà inevitabilmente sfoltire l'organico dei centrali. Il principale indiziato a salutare Milanello è Fikayo Tomori. Il difensore inglese gode di grandissimo mercato e ha già ricevuto diversi sondaggi ed espressioni d'interesse sia in Premier League (con Coventry e Newcastle pronte a muoversi) sia nella ricca Saudi Pro League, dove l'Al-Hilal monitora con attenzione la situazione. La sua cessione farebbe scattare l'effetto domino perfetto per sbloccare l'arrivo del portoghese.
I numeri e la duttilità tattica di Gonçalo InácioMa perché Amorim vuole a tutti i costi il centrale lusitano? Gonçalo Inácio incarna alla perfezione l'identikit del difensore moderno. È un mancino naturale dotato di un piede estremamente educato in fase di prima impostazione, caratteristica imprescindibile per i dettami tattici del nuovo allenatore, che lo conosce a memoria per aver condiviso con lui la bellezza di 230 partite ufficiali a Lisbona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA