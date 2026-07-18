Si parla e si scrive molto, in questi giorni, del futuro di Luka Modrić. Il centrocampista croato, classe 1985, ha visto scadere il suo contratto con il Milan lo scorso 30 giugno. Nella sua prima stagione in rossonero, il Pallone d'Oro 2018 ha collezionato numeri da vero stakanovista: ben 2.864 minuti disputati in 37 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, impreziositi da 2 gol e 3 assist. Subito dopo, ha guidato la sua Croazia nella kermesse iridata, un'avventura interrottasi agli ottavi di finale dopo una sconfitta di misura contro il Portogallo.

Prima di partire per l'avventura con la Nazionale, Modrić aveva comunicato alla dirigenza del Milan che avrebbe preso una decisione definitiva solo dopo il torneo. Il calciatore ha in mano un'opzione di rinnovo unilaterale che prolungherebbe l'accordo fino al 30 giugno 2027, mantenendo le stesse cifre del precedente ingaggio: 4 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Attualmente il croato si trova a Punta Skala, nella Dalmazia settentrionale, dove si gode il relax con la famiglia. Da grande professionista, però, ha già ripreso a lavorare sul campo.

Il piano di Modrić per i giorni di vacanza

Il nuovo ruolo tattico nel Milan di Rúben Amorim

In campo : per garantire geometrie, letture di gioco e illuminare la manovra nei momenti chiave della partita.

: per garantire geometrie, letture di gioco e illuminare la manovra nei momenti chiave della partita. Nello spogliatoio: come leader carismatico, guida e mentore per i centrocampisti più giovani della rosa ancora da svezzare.

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Come evidenziato oggi in edicola da 'La Gazzetta dello Sport', per il regista croato la cura del fisico e il mantenimento del ritmo atletico sono elementi fondamentali. Per questo motivo, Modrić non ha mai spento i motori, con l'obiettivo di farsi trovare pronto per il raduno e la ripresa della preparazione a Milanello. Secondo la 'rosea', se non subentreranno colpi di scena improvvisi, il calciatore firmerà a breve il nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi.Nel Milan del nuovo tecnico, improntato su concetti di alta intensità, pressing e possesso palla orientato, a Modrić non verrà chiesto di ripetere il logorante minutaggio della stagione 2025-2026. Il suo posizionamento in campo verrà gestito con intelligenza strategica. Sarà meno sollecitato dal punto di vista prettamente fisico, ma diventerà il fulcro tecnico della squadra. Il suo valore sarà cruciale in due modi distinti:La risposta definitiva del croato è ormai attesa a ore.di mercato: decisivo è stato il forte pressing del proprietario di RedBird,, dell'allenatore Amorim e soprattutto di. Di fronte a questo schieramento societario, Modrić ha scelto di cedere.La motivazione profonda è anche di natura emotiva. Il campione di Zara non vuole lasciare Milano con il ricordo amaro della mancata qualificazione alla Champions League. L'obiettivo principale è ora quello di salutare il popolo rossonero vincendo uno Scudetto e dando l'assalto all'. Questa competizione manca sul suo taccuino personale dalla stagione 2011-2012, quando vestiva la maglia del Tottenham: arricchire la propria bacheca con questo trofeo internazionale rappresenta lo stimolo perfetto per scrivere l'ultimo, glorioso capitolo della sua avventura milanista.