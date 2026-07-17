Il mercato del Milan entra nel vivo e si arricchisce di un nuovo nome per la mediana. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe seguendo con attenzione il profilo di Pierre-Emile Hojberg, centrocampista classe '95 dell'Olympique Marsiglia.

Calciomercato Milan, nuovo nome per la mediana

Il giocatore piace molto per la sua forte intelligenza tattica, fisicità ed esperienza, tutte caratteristiche che lo renderebbero un elemento ideale per il sistema di gioco di Amorim.

Hojberg è considerato in uscita dal club francese, scenario che potrebbe garantire al diavolo delle condizioni economiche molto favorevoli. Al momento, però, si tratta solamente di un'idea che però, nei prossimi giorni, potrebbe prendere più campo.

Amorim, infatti, ha intenzione di valutare prima l'intera rosa a disposizione durante queste settimane di allenamento, per poi prendere una decisione.

I numeri del centrocampista

Nonostante il suo compito principale sia fare da diga, il danese ha dimostrato di essere molto efficace anche nella trequarti avversaria. Con la maglia dei francesi, nell'ultima stagione il danese ha collezionato 43 presenze. Il dato che sorprende, però, è l'apporto in fase realizzativa:, numeri molto impressionanti per un giocatore come lui.