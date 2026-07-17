Giornata piena di aggiornamenti per il Milan. Nonostante l'arrivo di Gila, il Milan vuole un nuovo nome in difesa: si pensa a Lucumì del Bologna. Spazio anche all'ipotesi Zaniolo. in tutto questo, però, arriva anche una beffa: Ederson, seguito dal Milan, ha rinnovato con l'Atalanta. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Niente Ederson

Calciomercato, si punta Lucumì

Sembrava un promesso sposo al Manchester United, am il trasferimento non è poi andato a buon fine a casa di alcuni problemi emersi durante le visite mediche. Emerson, perciò, è rimasto a Bergamo. Il Milan ha provato ad inserirsi, vedendo un'opportunità per rinforzare il proprio centrocampo, ma l'Atalanta ha reagito blindando il suo calciatore. Dopo le parole di Sarri, arrivate in settimana, quest'oggi la Dea ha annunciato il rinnovo del calciatore. Niente da fare per i rossoneri.Ilcontinua a cercare un difensore nonostante l'arrivo di Gila, ma un nuovo innesto dipenderà dalla cessione di, sempre più vicino alla. oltre ad, il Milan sembra seguiredel, profilo apprezzato per la sua capacità di impostare il gioco e adattarsi in difesa, caratteristiche richieste da Amorim.

Il Bologna, dopo il rifiuto del colombiano di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, lo valuta circa 25 milioni di euro. Sul difensore, però, ci sono anche Juventus, Bornemouth e Nottingham Forrest.

La maledizione della 9

Ilpunta forte su, acquistato dalper 75 milioni di euro e scelto da Amorim come nuovo riferimento offensivo. Il portoghese ha iniziato la sua avventura visitando Milanello nel giorno del ritiro, indossando già la maglia numero 9, una casacca molto difficile per gli attaccanti passati in rossonero.

Dopo l'eccezione Giroud, molti centravanti hanno deluso con quel numero. Ramos, però, arriva con numeri davvero importanti: in Francia ha segnato 12 gol nell'ultima stagione, e 19 in quella precedente, mantenendo una media di una rete ogni 142 minuti. Il Milan spera che possa essere lui l'uomo giusto a spezzare nuovamente la maledizione della 9 di Inzaghi.

Milan, torna di moda Zaniolo

Il nome di Zaniolo torna ad essere accostato al Milan dopo la rottura con l'Udinese per dei problemi economici. I rossoneri hanno sempre seguito l' italiano, ma senza mai riuscire a chiudere l'affare. Già nel gennaio del 2023 maldini aveva provato a portarlo a Milano con un prestito con riscatto a 22 milioni, ma il giocatore scelse il Galatasaray. Sei mesi dopo il Milan ci provò una seconda volta, anche qui senza successo. Che sia la volta buona?