Mai più casi Mattia Liberali. Il talento regalato al Catanzaro nella passata stagione e poi definitivamente perso nel duello di calciomercato estivo contro il Como — nonostante l'allenatore Rúben Amorim spingesse per riportarlo a Milano — ha lasciato il segno. Questo è il chiaro ed evidente diktat del proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale: il Diavolo del presente e del futuro deve essere costruito anche, e soprattutto, sulla valorizzazione dei propri giovani gioielli.

Proprio per questo motivo il Milan, come ricordato oggi in edicola da 'La Gazzetta dello Sport', è pronto a passare dalle intenzioni della carta alla pratica dei fatti. Sul tavolo di Via Aldo Rossi ci sono i rinnovi di contratto per due tra i profili più promettenti della cantera rossonera, entrambi classe 2008: il centrocampista Christian Comotto e l'attaccante Francesco Camarda, che in questi giorni di ritiro estivo si stanno allenando a Milanello sotto gli occhi attenti di Amorim.

Dettagli e cifre dei contratti blindati fino al 2031

I due calciatori sono attualmente in scadenza di contratto al 30 giugno 2028. Entrambi sono assistiti dalla scuderia GR Sports, la nota agenzia guidata da Giuseppe Riso. Per Comotto, d'altronde, il legame è di casa: è infatti figlio di Gianluca Comotto, ex difensore di Serie A, e di Marianna Mecacci, preziosa e fidata collaboratrice dello stesso Riso. La dirigenza del Milan ha blindato i due talenti con un accordo a lunghissimo termine:con un sostanzioso adeguamento di stipendio.

Si tratta di un attestato di stima reciproca importantissimo. Da un lato il Milan dimostra di voler puntare cecamente sulle sue risorse interne, dall'altro i ragazzi confermano la totale fiducia nel progetto sportivo del club di Via Aldo Rossi.

I diversi scenari: Comotto può restare, per Camarda si valuta il prestito

Christian Comotto : reduce da un'eccellente stagione in prestito allo Spezia, dove ha collezionato 1.350 minuti in 30 partite tra Serie B e Coppa Italia, il centrocampista ha tutte le carte in regola per giocarsi la permanenza definitiva nelle rotazioni del nuovo centrocampo di Rúben Amorim.

: reduce da un'eccellente stagione in prestito allo Spezia, dove ha collezionato 1.350 minuti in 30 partite tra Serie B e Coppa Italia, il centrocampista ha tutte le carte in regola per giocarsi la permanenza definitiva nelle rotazioni del nuovo centrocampo di Rúben Amorim. Francesco Camarda: la situazione dell'attaccante è differente. Il Milan ha investito pesantemente sul mercato portando a Milano il top player Gonçalo Ramos. Inoltre, lo staff tecnico sta valutando attentamente sul campo le doti del giovane montenegrino Andrej Kostić.

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Secondo quanto rivelato dalla 'rosea', le strade dei due classe 2008 potrebbero temporaneamente dividersi per motivi di crescita e di gestione della rosa:Qualora il Milan dovesse decidere di acquistare un ulteriore tassello per il reparto offensivo, per Camarda si aprirebbero nuovamente le porte di un'esperienza in prestito. Dopo l'anno formativo trascorso a Lecce — condito da 787 minuti in 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un gol e un assist — le richieste per il giovane bomber non mancano di certo, sia nella massima serie che nel campionato cadetto.