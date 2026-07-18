L'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus inclusi (27,5 di parte fissa), non sarà l'unico innesto nel cuore della difesa del Milan di Rúben Amorim in questa sessione estiva di calciomercato. La retroguardia del Diavolo si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione strutturale, resa necessaria da movimenti in uscita che obbligano la dirigenza di Via Aldo Rossi a raddoppiare gli sforzi nel reparto arretrato.

A fronte, infatti, delle due probabili partenze di David Odogu (destinato a partire in prestito secco per una stagione per maturare esperienza) e di Fikayo Tomori (per il quale si profila una cessione a titolo definitivo, con l'interesse concreto di club del calibro di Al-Hilal, Coventry, Newcastle e West Ham), arriverà a Milanello anche un altro difensore centrale di spessore internazionale.

Calciomercato Milan: non solo Inácio, spunta la pista Lucumí

Il tecnico portoghese Amorim, come vi abbiamo raccontato nella mattinata di oggi, spinge da tempo per avere alle sue dipendenze, classe 2001, suo connazionale che ha saputo lanciare, valorizzare e consacrare ai massimi livelli durante la comune esperienza allo Sporting Lisbona., ma non certo l'unica sul tavolo dei vertici rossoneri.

Mentre si mormora ancora, a fari spenti, di un vivo interesse del Diavolo per Oumar Solet dell'Udinese, è da riportare con grande attenzione l'indiscrezione rilanciata dall'edizione odierna del 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola. Secondo la testata, infatti, il Milan si sarebbe messo con decisione sulle tracce di Jhon Lucumí, pilastro difensivo del Bologna.

Classe 1998, il mancino colombiano è un profilo ben noto dalle parti di Milanello. Il Diavolo, come il più attento dei tifosi rossoneri ricorderà senz'altro, lo seguiva con estremo interesse già dai tempi in cui militava in Belgio, tra le fila del KRC Genk, prima del suo approdo in Serie A. Le sue prestazioni in Emilia non sono passate inosservate: il calciatore piace parecchio anche a Inter, Juventus, Al-Hilal e ad alcune importanti compagini della Premier League inglese.

La conferma di Pellegatti e lo sconto sul prezzo: lo scenario

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A dare ulteriore peso e autorevolezza a questa pista di mercato ci ha pensato anche. Il giornalista sportivo di comprovata e storica fede rossonera, in un video pubblicato sul suo seguitissimo canale 'YouTube', ha infatti evidenziato come al Milan sia stato espressamente proposto il profilo di Lucumí quale rinforzo ideale per la nuova linea a tre di Amorim.Dal punto di vista contrattuale, Lucumí è attualmente legato al Bologna fino al 30 giugno 2027. Nell'accordo originario era prevista, fino allo scorso 15 luglio, una clausola risolutoria fissa del valore di 28 milioni di euro. Nessun club, tuttavia, si è fatto avanti in tempo utile per esercitarla entro i termini stabiliti.

Ora che la clausola è ufficialmente scaduta, lo scenario cambia radicalmente. Il giocatore è ormai entrato nell'ordine delle idee di non rinnovare il proprio contratto con i rossoblù e di tentare il grande salto in una big. Di conseguenza, per evitare di gestire un calciatore scontento, il Bologna potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 25 milioni di euro per dare il via libera alla cessione. Staremo a vedere, dunque, se nei prossimi giorni il Milan entrerà concretamente in gioco con un'offerta ufficiale per Lucumí o se deciderà di virare definitivamente su altre piste.