Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo profilo X, Pervis Estupiñán è a un passo dall’Aston Villa.

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione (screen Gazzetta.it)

Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo profilo X, Pervis Estupiñán è a un passo dall’Aston Villa.

Milan, prima cessione in arrivo. Moretto annuncia: "Estupiñán a un passo dall’Aston Villa"

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