Milan, prima cessione in arrivo. Moretto annuncia: "Estupiñán a un passo dall’Aston Villa"

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo profilo X, Pervis Estupiñán è a un passo dall’Aston Villa.
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Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo profilo X, Pervis Estupiñán è a un passo dall’Aston Villa.
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