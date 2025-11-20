Il terzino classe 2008 Edoardo Tartaglia ha parlato della stagione del Milan Primavera e non solo: il debutto, il soprannome. Ecco le parole ai canali ufficiali del club
"Stiamo passando un buon periodo, la vedo bene. Siamo un gruppo omogeneo, siamo una squadra". Parla così il terzino sinistro del Milan Primavera Edoardo Tartaglia sulla stagione dei giovani rossoneri. Nella sua intervista ai canali ufficiali del club, Tartaglia ha parlato anche del rapporto con il suo allenatore Renna: "Abbiamo un bellissimo rapporto. Ci conosciamo da due anni. Spinge tanto sul giocare semplice, sul non specchiarmi. Non cercare la giocata più difficile o più bella. Giocare semplice mi ha reso più concreto e posso aiutare di più la squadra".
Milan Primavera, conosciamo meglio il giovane Tartaglia
Sull'esordio con il Milan Primavera contro la Fiorentina: "Partita molto importante, gol all'esordio. Sono emozioni che riemergono. Il numero 56? Il team manager prima della Fiorentina mi disse di avere sognato quel numero e che mi avrebbe portato fortuna".