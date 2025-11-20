"Stiamo passando un buon periodo, la vedo bene. Siamo un gruppo omogeneo, siamo una squadra". Parla così il terzino sinistro del Milan Primavera Edoardo Tartaglia sulla stagione dei giovani rossoneri. Nella sua intervista ai canali ufficiali del club, Tartaglia ha parlato anche del rapporto con il suo allenatore Renna: "Abbiamo un bellissimo rapporto. Ci conosciamo da due anni. Spinge tanto sul giocare semplice, sul non specchiarmi. Non cercare la giocata più difficile o più bella. Giocare semplice mi ha reso più concreto e posso aiutare di più la squadra".