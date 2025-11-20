Milan, Abbiati: 'Ho massima fiducia in Allegri. Su Maignan ...'

Se è sorpreso dal rendimento di Modric: "No, un po' lo conoscevo. Sapevo che avrebbe fatto bene, la sua costanza e determinazione un po' mi hanno sorpreso ma dai grandi campioni ti devi aspettare questo".
"Arrivò dopo il Triplete dell'Inter, era fondamentale fare un anno buono. Ci siamo trovati a lottare fino alla fine e abbiamo vinto". L'ex portiere del Milan Christian Abbiati racconta così lo Scudetto conquistato con il Milan con Allegri in panchina. Nella sua lunga intervista con Carlo Pellegatti, Abbiati ha parlato anche del derby di questa domenica.
"Una partita aperta. Ho massima fiducia in Allegri, è un grande allenatore e credo sia la persona giusta per il Milan. L'allenatore perfetto per far sì che il Milan possa tornare ai livelli che merita". Un pensiero su Maignan: "Siamo diversi, lui è bravo con i piedi e gioca alto. Io giocavo meno con i piedi, forse perché siamo in un'epoca diversa".

