Milan, Abbiati: 'Ho massima fiducia in Allegri. Su Maignan ...'

"Arrivò dopo il Triplete dell'Inter, era fondamentale fare un anno buono. Ci siamo trovati a lottare fino alla fine e abbiamo vinto". L'ex portiere del Milan Christian Abbiati racconta così lo Scudetto conquistato con il Milan con Allegri in panchina . Nella sua lunga intervista con Carlo Pellegatti , Abbiati ha parlato anche del derby di questa domenica .

"Una partita aperta. Ho massima fiducia in Allegri, è un grande allenatore e credo sia la persona giusta per il Milan. L'allenatore perfetto per far sì che il Milan possa tornare ai livelli che merita". Un pensiero su Maignan: "Siamo diversi, lui è bravo con i piedi e gioca alto. Io giocavo meno con i piedi, forse perché siamo in un'epoca diversa".