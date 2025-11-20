Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Di Marzio: “Il rapporto tra Allegri e Rabiot ha fatto la differenza”. Poi ringrazia Tare …

ULTIME MILAN NEWS

Di Marzio: “Il rapporto tra Allegri e Rabiot ha fatto la differenza”. Poi ringrazia Tare …

Milan, Di Marzio: 'Grazie Tare per Modric'. Retroscena su Rabiot
Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato anche di qualche retroscena di mercato del Milan in particolare su Modric e Rabiot. Ecco le sue parole a Sky Sport 24
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Uno dei colpi del mercato del Milan in estate è stato Adrien Rabiot, arrivato nell'ultimo giorno dal Marsiglia. Il francese è un pezzo fondamentale per il Diavolo. Ecco i retroscena del giornalista Gianluca Di Marzio: "È stata un'opportunità. E il bello del mercato, soprattutto negli ultimi giorni, è che puoi ritrovarti a prendere giocatori che non avevi nella tua pianificazione, nella tu programmazione. In questo caso il rapporto Allegri-Rabiot ha fatto la differenza, perché non è stato assolutamente facile convincere un giocatore come il francese a tornare in Italia, non giocare la Champions League, perché a Marsiglia la giocava".

Di Marzio elogia Tare per Modric

—  

Nel suo intervento a Sky Sport 24, Di Marzio ha parlato anche dell'arrivo al Milan di Luka Modric. Ecco il suo pensiero: "Tare con Modric si è imposto nel cercare di dare leadership, personalità, esperienza nelle vittorie, gestione nei momenti difficili. Sapeva che il croato avrebbe voluto fare un ultimo anno, gli ultimi due anni in Italia e ha puntato su quello, ed è stato il suo primo acquisto. Intanto partiamo con una base top, sia dentro che fuori".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Leao: "Allegri mi ha detto solo una cosa. Ruolo? A essere onesti a me piace ...">>>

"Forse non si aspettava neanche lui che potesse rendere a questo livello senza pause. Ma a prescindere grazie per aver portato un giocatore del genere nel calcio italiano, che tra l'altro Inter in passato, molto passato, aveva cercato comunque di convincere ai tempi del Real", conclude Di Marzio.

Leggi anche
Leao: “Allegri mi ha detto solo una cosa. Ruolo? A essere onesti a me piace …”
Simonelli: “Milan-Como a Perth? Capisco il disagio dei tifosi ma è un sacrificio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA