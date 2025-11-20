Milan, Di Marzio: 'Grazie Tare per Modric'. Retroscena su Rabiot

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato anche di qualche retroscena di mercato del Milan in particolare su Modric e Rabiot. Ecco le sue parole a Sky Sport 24
Uno dei colpi del mercato del Milan in estate è stato Adrien Rabiot, arrivato nell'ultimo giorno dal Marsiglia. Il francese è un pezzo fondamentale per il Diavolo. Ecco i retroscena del giornalista Gianluca Di Marzio: "È stata un'opportunità. E il bello del mercato, soprattutto negli ultimi giorni, è che puoi ritrovarti a prendere giocatori che non avevi nella tua pianificazione, nella tu programmazione. In questo caso il rapporto Allegri-Rabiot ha fatto la differenza, perché non è stato assolutamente facile convincere un giocatore come il francese a tornare in Italia, non giocare la Champions League, perché a Marsiglia la giocava".
Di Marzio elogia Tare per Modric
Nel suo intervento a Sky Sport 24, Di Marzio ha parlato anche dell'arrivo al Milan di Luka Modric. Ecco il suo pensiero: "Tare con Modric si è imposto nel cercare di dare leadership, personalità, esperienza nelle vittorie, gestione nei momenti difficili. Sapeva che il croato avrebbe voluto fare un ultimo anno, gli ultimi due anni in Italia e ha puntato su quello, ed è stato il suo primo acquisto. Intanto partiamo con una base top, sia dentro che fuori".