Milan, Di Marzio: 'Grazie Tare per Modric'. Retroscena su Rabiot

Uno dei colpi del mercato del Milan in estate è stato Adrien Rabiot, arrivato nell'ultimo giorno dal Marsiglia. Il francese è un pezzo fondamentale per il Diavolo. Ecco i retroscena del giornalista Gianluca Di Marzio: "È stata un'opportunità. E il bello del mercato, soprattutto negli ultimi giorni, è che puoi ritrovarti a prendere giocatori che non avevi nella tua pianificazione, nella tu programmazione. In questo caso il rapporto Allegri-Rabiot ha fatto la differenza, perché non è stato assolutamente facile convincere un giocatore come il francese a tornare in Italia, non giocare la Champions League, perché a Marsiglia la giocava".