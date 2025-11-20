Simonelli: 'Milan-Como a Perth? Capisco il disagio dei tifosi ma ...'

"Ho visto le immagini della partita NFL al Bernabéu: un evento bellissimo. Ma nel calcio c'è ancora l'idea che, se qualcosa non si è mai fatto, allora ci sarà un motivo, lo invece ho sempre pensato che bisogna chiedersi se ciò che si fa da sempre sia giusto o se sia ora di cambiare. Aprirsi alle partite all'estero, come fanno NFL, NBA o il Giro d'Italia che spesso parte fuori dai confini, sarebbe un passo avanti".