Simonelli: “Milan-Como a Perth? Capisco il disagio dei tifosi ma è un sacrificio accettabile …”

Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, difende l'ipotesi di Milan-Como a Perth: lontananza e disagi per tifosi e giocatori, ma un'opportunità per dare al calcio italiano maggiore visibilità internazionale
In questi giorni che precedono il derby di Milano in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, si è tornato a parlare della discussa possibilità di giocare Milan-Como a Perth, in Australia. Scelta che fa discutere per tanti motivi, tra cui il disagio per il benessere dei calciatori che nel giro di poche ore cambieranno completamente clima ed emisfero, ma anche per  quello che riguarda i tifosi italiani impossibilitati a seguire la partita allo stadio.

Le parole di Ezio Simonelli

Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, intervenuto dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS, è tornato a parlare riguardo questa possibilità. Ecco le parole riportate da 'Tuttomercatoweb'.

"Ho visto le immagini della partita NFL al Bernabéu: un evento bellissimo. Ma nel calcio c'è ancora l'idea che, se qualcosa non si è mai fatto, allora ci sarà un motivo, lo invece ho sempre pensato che bisogna chiedersi se ciò che si fa da sempre sia giusto o se sia ora di cambiare. Aprirsi alle partite all'estero, come fanno NFL, NBA o il Giro d'Italia che spesso parte fuori dai confini, sarebbe un passo avanti".

Simonelli ha concluso: "Con Milan-Como ad Perth ci stiamo provando. Si, Perth è lontanissima e sarà un disagio per i tifosi, lo capisco e lo condivido. Ma guardando al futuro del calcio italiano, avere un palcoscenico internazionale potrebbe essere un biglietto da visita importante. È un sacrificio che può essere accettabile".

