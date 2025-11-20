Stadio Milan, Scaroni: 'Sono critico del Meazza. Nel nuovo impianto ...'

"Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite. Sono critico del 'Meazza', l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un grande pregio: si vedono bene le partite". Il presidente del Milan Paolo Scaroni, durante il suo lungo intervento a 'Sport Industry Talk' di RCS ha parlato del derby di Milano e anche dello stadio. Ecco le sue parole in merito.
Scaroni: "Sono critico del 'Meazza', l'ho sempre considerato vecchio, ma ha un pregio"
Scaroni: “Sono critico del ‘Meazza’, l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un pregio”
Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato anche del Meazza e del prossimo stadio che sorgerà al posto dell'attuale San Siro. Ecco le sue parole
"Nel nuovo stadio si vedranno meglio, perché sarà più verticale e vicino al campo. Sarà uno stadio che funziona sempre: supereremo il tema di una zona troppo piena nei giorni di partita e vuota negli altri. Vivrà tutti i giorni, come accade ai grandi stadi del Real Madrid o in Inghilterra. Sarà più confortevole, accessibile a tutti, garantirà maggiori entrate da match day senza aumentare i biglietti popolari. E farà di San Siro un nuovo capitolo della città, un quartiere verde e moderno".
Questo il pensiero di Scaroni sul vecchio impianto e il nuovo impianto di Milano.
