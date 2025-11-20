"Fiducia è tantissima, quest’anno il Milan è una squadra quadrata , che ha un qualcosa in più a livello di gruppo. Ha sbagliato le partite sulla carta più semplici, quello step che manca per diventare una squadra forte forte al 100% . Ho grande fiducia, penso che il Milan si giocherà lo scudetto fino all’ultima giornata ed è una potenziale vincitrice". Queste le parole di Christian Brocchi a 'SportMediaset'.

L'ex centrocampista del Milan parla anche di Leao e Pulisic: "Ho fiducia perché sono due giocatori che per il Milan sono stati importanti, hanno fatto bene, hanno aiutato a conquistare vittorie e sono affidabilissimi. Mi spiace sinceramente un po’ per Gimenez, che non è riuscito fino ad oggi ad imporsi. Penso comunque che Leao e Pulisic siano forse anche più mentalmente liberi e possano aiutare a vincere".