L'ex allenatore e giocatore del Milan Christian Brocchi ha parlato del derby, della coppia Leao-Pulisic e non solo. Ecco le sue parole 'SportMediaset'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Fiducia è tantissima, quest’anno il Milan è una squadra quadrata, che ha un qualcosa in più a livello di gruppo. Ha sbagliato le partite sulla carta più semplici, quello step che manca per diventare una squadra forte forte al 100%. Ho grande fiducia, penso che il Milan si giocherà lo scudetto fino all’ultima giornata ed è una potenziale vincitrice". Queste le parole di Christian Brocchi a 'SportMediaset'.

L'ex centrocampista del Milan parla anche di Leao e Pulisic: "Ho fiducia perché sono due giocatori che per il Milan sono stati importanti, hanno fatto bene, hanno aiutato a conquistare vittorie e sono affidabilissimi. Mi spiace sinceramente un po’ per Gimenez, che non è riuscito fino ad oggi ad imporsi. Penso comunque che Leao e Pulisic siano forse anche più mentalmente liberi e possano aiutare a vincere".

Brocchi è sicuro, ecco chi deciderà il derby tra Inter e Milan: "Loftus-Cheek". Vedremo se l'inglese sarà davvero l'arma in più del Milan per il derby di domenica sera.

