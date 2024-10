PAGELLE FIORENTINA-MILAN - Gioca bene il Milan di Guidi e soprattutto parte bene. Un bel primo tempo per i rossoneri, che partono forte e trovano subito il vantaggio con un gran gol in pallonetto di Tartaglia. Poi i rossoneri continuano a giocare con personalità e rischiano poco. Il vero brivido arriva su punizione con Mandragora che colpisce il palo. Per il resto, poche emozioni. La ripresa inizia con la stessa intensità con cui era iniziata la prima frazione. I rossoneri sfiorano il raddoppio, che però non arriva. Proprio quando la partita sembrava in cassaforte, però, la Fiorentina pareggia con Caprini, che sfrutta un errore della difesa rossonera. La partita sembra avviarsi verso il pareggio, ma Eletu fa un gran gol e regala la vittoria al Milan. Alla fine arriva anche il terzo gol di Perrucci.