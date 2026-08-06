Orazio Accomando svela i dettagli della proposta turca: 40 milioni al club e maxi ingaggio per il portoghese, ma le richieste rossonere sono diverse
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La trattativa sull'asse Milano-Istanbul entra ufficialmente nel vivo. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arrivano conferme precise sulla prima proposta ufficiale che il Galatasaray sta per recapitare in Via Aldo Rossi tramite PEC per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leão.
A rivelare i dettagli economici dell'operazione per l'attaccante del Milan è Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset ed esperto di calciomercato, che tramite il proprio profilo ufficiale sul social network X ha anticipato i termini economici messi sul piatto dal club turco.
I dettagli dell'offerta del Galatasaray per LeãoI "Cimbom" hanno formulato una proposta strutturata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La cifra complessiva stanziata per il cartellino del numero 10 rossonero è di 40 milioni di euro più bonus.
Per l'attaccante lusitano, colonna del club per sette stagioni, è pronto un ingaggio faraonico. Il Galatasaray offre infatti un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che certifica la volontà del club turco di fare del portoghese la nuova stella della squadra.
La storia di Rafael Leão in maglia rossoneraL'eventuale addio del nativo di Almada segnerebbe la fine di un'era per il club milanista. Di seguito l'impatto numerico del portoghese nel corso della sua esperienza a Milano:
- Presenze totali: 291
- Gol realizzati: 80
- Assist serviti: 65
- Trofei: 2 (Scudetto nel 2022 e Supercoppa Italiana nel 2025)
- Anni di permanenza: 7 stagioni
La distanza tra domanda e offerta: il Milan e il nodo OsimhenNonostante la portata dell'offerta, la fumata bianca non è ancora scontata. Esiste una distanza diplomatica ed economica tra le parti, sia sul valore del cartellino che sulle richieste del calciatore:
|Parametro dell'affare
|Proposta Galatasaray
|Richiesta Milan / Giocatore
|Valutazione cartellino
|40 milioni € + bonus (Obbligo)
|Almeno 50 milioni € (Cessione definitiva)
|Ingaggio giocatore
|12 milioni € netti all'anno
|15 milioni € netti (Parametro Osimhen)
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