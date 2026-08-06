La trattativa sull'asse Milano-Istanbul entra ufficialmente nel vivo. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arrivano conferme precise sulla prima proposta ufficiale che il Galatasaray sta per recapitare in Via Aldo Rossi tramite PEC per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leão.

A rivelare i dettagli economici dell'operazione per l'attaccante del Milan è Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset ed esperto di calciomercato, che tramite il proprio profilo ufficiale sul social network X ha anticipato i termini economici messi sul piatto dal club turco.

I dettagli dell'offerta del Galatasaray per Leão

I "Cimbom" hanno formulato una proposta strutturata sulla base di un. La cifra complessiva stanziata per il cartellino del numero 10 rossonero è di

Per l'attaccante lusitano, colonna del club per sette stagioni, è pronto un ingaggio faraonico. Il Galatasaray offre infatti un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che certifica la volontà del club turco di fare del portoghese la nuova stella della squadra.

La storia di Rafael Leão in maglia rossonera

Presenze totali : 291

: 291 Gol realizzati : 80

: 80 Assist serviti : 65

: 65 Trofei : 2 (Scudetto nel 2022 e Supercoppa Italiana nel 2025)

: 2 (Scudetto nel 2022 e Supercoppa Italiana nel 2025) Anni di permanenza: 7 stagioni

La distanza tra domanda e offerta: il Milan e il nodo Osimhen

Parametro dell'affare Proposta Galatasaray Richiesta Milan / Giocatore Valutazione cartellino 40 milioni € + bonus (Obbligo) Almeno 50 milioni € (Cessione definitiva) Ingaggio giocatore 12 milioni € netti all'anno 15 milioni € netti (Parametro Osimhen)

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L'eventuale addio del nativo di Almada segnerebbe la fine di un'era per il club milanista. Di seguito l'impatto numerico del portoghese nel corso della sua esperienza a Milano:Nonostante la portata dell'offerta, la fumata bianca non è ancora scontata. Esiste una distanza diplomatica ed economica tra le parti, sia sul valore del cartellino che sulle richieste del calciatore:Il Milan non intende scendere sotto i 50 milioni di euro per una cessione definitiva. Dal canto suo, Leão ha fatto sapere attraverso il suo entourage di puntare a un trattamento economico in linea con quello percepito da Victor Osimhen. La palla passa ora alla dirigenza rossonera e al giocatore per la risposta definitiva alla spallata arrivata da Istanbul.