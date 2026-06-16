Santiago Gimenez: "Il Milan è un sogno. Vedevo sempre con mio padre il derby"

Santiago Gimenez è impegnato in questo momento nei Mondiali 2026: nella prima partita vinta dal suo Messico contro il Sudafrica, è rimasto per tutta la gara in panchina. L'attaccante ha vissuto una stagione complessa con la maglia del Milan: prima l'infortunio alla caviglia che lo ha messo KO per molto tempo, poi il ritorno in campo in mezzo alle mille difficoltà.

Il messicano, infatti, ha chiuso con zero gol in campionato e solo uno in Coppa Italia. Le ultime due reti in Serie A risalgono a maggio 2025 quando Santiago segnò una doppietta a San Siro contro il Bologna. Il numero 7 del Milan ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio parlando anche della sua avventura in rossonero.

La confessione di Gimenez: "Il Milan era il mio sogno da bambino"

"Sarò sempre grato alle persone, al club perché mi hanno aiutato a realizzare un sogno. Ho sempre detto che sono un tifoso del Milan da quando sono piccolo ed è la verità ho vissuto l'epoca d'oro del Diavolo quando cercavo di vedere più partite possibili e ora che sono qui è come realizzare un sogno. La città mi ha sorpreso e mi piace molto, a me e a mia moglie piace vivere qui. Mi ricordo che vedevo sempre con mio padre il derby tra Milan e Inter ed era una bella partita perché c'erano grandi campioni. Era come vedere oggi Barcellona contro il Real Madrid, erano le due squadre più forti del mondo. Avevo una maglietta rossonera di Kakà e Ronaldinho".

I numeri della crisi: le statistiche di Gimenez al Milan

16 partite complessive di cui 11 giocate da titolare con 896 minuti in campo;

di cui 11 giocate da titolare con 896 minuti in campo; Zero reti segnate , ma xG (gol attesi) a quota 3.38;

, ma xG (gol attesi) a quota 3.38; 1.7 di tiri di media tentati a partita con 16.7 e 7 grandi occasioni mancate per il messicano.

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