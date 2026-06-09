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Gimenez: “Tifo il Milan da quando ero bambino. Non ho reso ancora come avrei voluto”

Gimenez: 'Tifo il Milan da quando ero bambino. Non ho reso ancora come avrei voluto'
Santiago Gimenez parla del Milan a Billboard ma il suo futuro sembra essere lontano da San Siro. Ecco le parole dell'attaccante rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'attacco del Milan ha fatto molta fatica nella stagione appena passata. Santiago Gimenez era stato a un passo da lasciare i rossoneri in estate, con la Roma interessata, salvo poi non farsi nulla. L'ex Feyenoord ha faticato tantissimo ed è stato fermato anche da un infortunio alla caviglia. La punta messicana dei rossoneri, convocata ai Mondiali 2026, ha rilasciato un’intervista a Billboard Italia. Ecco un estratto sul mondo Milan.

Milan, parla Gimenez

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"Credo che sia uno degli stadi più importanti della storia del calcio. Ciò che lo rende davvero speciale però è il pubblico. I tifosi del Milan sostengono la squadra dal primo al novantesimo minuto e anche prima e dopo la partita. Poi io tifo il Milan da quando ero bambino e trovarmi a giocare in quello stadio che potevo vedere solo in televisione, significa molto per me. I tifosi mi hanno accolto con tanto affetto e, nonostante non abbia reso ancora come avrei voluto, continuano a spingermi e fidarsi di me. Come una famiglia. Il primo gol a San Siro? Non lo dimenticherò mai. Tra l’altro credo che sia stato contro la mia ex squadra, il Feyenoord, in Champions League. Infatti, ricordo che ho provato delle emozioni molto intense e contrastanti".

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Un destino che sembra segnato

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L'attaccante messicano ha fatto tantissima fatica in questa stagione, non riuscendo a trovare il gol in Serie A e segnando solo una rete in Coppa Italia contro il Lecce. L'ultimo gol in campionato risale a maggio 2025 contro il Bologna. Da quel momento è passato più di un anno ed è probabile che Gimenez non abbia più la possibilità di segnare un'altra rete con il Milan nel campionato italiano. A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, il numero 7 rossonero sembra destinato ad essere ceduto in questa sessione di calciomercato, con la Lazio di Gattuso molto interessata. Un peccato visto che il Milan aveva investito 30 milioni di euro a gennaio 2025 per il messicano. Un investimento che non è stato ripagato.

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