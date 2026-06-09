Un destino che sembra segnato

L'attaccante messicano ha fatto tantissima fatica in questa stagione, non riuscendo a trovare il gol in Serie A e segnando solo una rete in Coppa Italia contro il Lecce. L'ultimo gol in campionato risale a maggio 2025 contro il Bologna. Da quel momento è passato più di un anno ed è probabile che Gimenez non abbia più la possibilità di segnare un'altra rete con il Milan nel campionato italiano. A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, il numero 7 rossonero sembra destinato ad essere ceduto in questa sessione di calciomercato, con la Lazio di Gattuso molto interessata. Un peccato visto che il Milan aveva investito 30 milioni di euro a gennaio 2025 per il messicano. Un investimento che non è stato ripagato.