I numeri e lo storico infortuni (Dati da Transfermarkt)—
Ricordiamo che il Milan lo ha comprato dal Feyenoord a gennaio 2025 spendendo poco più di 30 milioni di euro. Un investimento che non ha pagato.
Calciomercato, l'ipotesi Lazio: cifre e incastri a bilancio—
Nelle scorse ore Santiago Gimenez è stato accostato alla Lazio come il grande sogno per l'attacco del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. La domanda è semplice: è un colpo possibile per la squadra di Lotito?
Il nodo economico e la quota ammortamento—
Il confronto sugli stipendi in rosa—
Il sogno Gimenez per la Lazio sembra quindi complesso, ma non impossibile da realizzarsi.
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