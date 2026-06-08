Il Milan deve ancora decidere quale strada prendere per il suo futuro (qui le notizie): il club rossonero è diviso tra scegliere il progetto Rangnick (con Glasner in panchina) o lasciare la gestione sportiva del club nelle mani di Planes con Pochettino, in quel caso, come primo obiettivo come nuovo allenatore. Non c'è ancora un organigramma chiaro per il Diavolo, ma già si parla delle prime mosse di calciomercato possibili, sia in entrata che in uscita. I rossoneri potrebbero cambiare molto in attacco e il destino di Santiago Gimenez sembra oramai ben lontano dalla squadra di Milano a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore.