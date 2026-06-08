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Santiago Gimenez alla Lazio? Stipendio, quanto deve incassare il Milan e la possibile strategia

Santiago Gimenez alla Lazio? Stipendio, quanto deve incassare il Milan e la possibile strategia
Santiago Gimenez è l'obiettivo di calciomercato per l'attacco della Lazio di Gattuso: le possibile cifre richieste dal Milan per evitare la minusvalenza a bilancio nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan deve ancora decidere quale strada prendere per il suo futuro (qui le notizie): il club rossonero è diviso tra scegliere il progetto Rangnick (con Glasner in panchina) o lasciare la gestione sportiva del club nelle mani di Planes con Pochettino, in quel caso, come primo obiettivo come nuovo allenatore. Non c'è ancora un organigramma chiaro per il Diavolo, ma già si parla delle prime mosse di calciomercato possibili, sia in entrata che in uscita. I rossoneri potrebbero cambiare molto in attacco e il destino di Santiago Gimenez sembra oramai ben lontano dalla squadra di Milano a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore.

Il rendimento stagionale di Santiago Gimenez

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Il messicano ha concluso una stagione in cui ha segnato un solo gol in Coppa Italia con il Lecce e ben zero in Serie A. L'ultima rete nel campionato italiano risale a maggio 2025 con la sua doppietta contro il Bologna.

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I numeri e lo storico infortuni (Dati da Transfermarkt)

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  • I gol stagionali: numeri abbastanza disastrosi per la prima punta che ha giocato molto prima dell'operazione alla caviglia di dicembre.

  • Le presenze totali: in totale sono 16 le presenze in Serie A in questa stagione con 11 partite giocate da titolare.

  • I giorni di stop: per il problema alla caviglia ha saltato 134 giorni.

    • Ricordiamo che il Milan lo ha comprato dal Feyenoord a gennaio 2025 spendendo poco più di 30 milioni di euro. Un investimento che non ha pagato.

    Calciomercato, l'ipotesi Lazio: cifre e incastri a bilancio

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    Nelle scorse ore Santiago Gimenez è stato accostato alla Lazio come il grande sogno per l'attacco del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. La domanda è semplice: è un colpo possibile per la squadra di Lotito?

    Il nodo economico e la quota ammortamento

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  • Il valore a bilancio del Milan: considerando quanto ha speso il Milan per il messicano e la quota di ammortamento annua a bilancio, entro fine mese il Diavolo dovrebbe incassare circa 22 milioni di euro per non incorrere in una minusvalenza.

  • I precedenti storici di Lotito: la Lazio di Lotito ha speso più di 20 milioni di euro per Muriqi, ma parliamo del 2020. Difficile pensare che possa sborsare questa cifra per Gimenez.

  • La chiave di scambio sul mercato: l'altra strada porta a un possibile inserimento nella trattativa di Mario Gila, difensore che piace a tante big del campionato e potrebbe interessare anche al Milan a prescindere dal nuovo allenatore.

    • Il confronto sugli stipendi in rosa

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  • Ingaggio Santiago Gimenez: a livello di stipendio il messicano guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione con i rossoneri.

  • Il tetto ingaggi biancoceleste: cifra fattibile per la Lazio, considerando che il più costoso in questa stagione è stato Romagnoli a quota 3 milioni di euro.

    • Il sogno Gimenez per la Lazio sembra quindi complesso, ma non impossibile da realizzarsi.

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