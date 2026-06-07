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Calciomercato Milan, la Lazio sogna Gimenez: la situazione

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Gianluca Di Marzio ha lanciato la bomba: la Lazio sogna Santiago Gimenez del Milan, possibile addio in estate?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, inizia a prendere forma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la priorità assoluta dei biancocelesti per il mercato estivo è rinforzare l'attacco, portando in biancocelesti una punta titolare. In quest'ottica, i riflettori sono puntati proprio verso il Milan.

Calciomercato Milan, addio alla punta? Ecco chi può partire

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Il profilo individuato per l'attacco biancocelesti corrisponde a Santiago Gimenez del Milan, grande sogno della Lazio. Un'operazione legata a doppio filo al budget che la società riuscirà poi a mettere a disposizione. L'identikit del bomber messicano, infatti, si sposa perfettamente con la volta di rivalsa che Gattuso ricerca nei suoi uomini.

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Arrivato dal Feyenoord a gennaio 2025 per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, l'avventura alla corte del Diavolo non si è rivelata poi così tanto positiva a causa anche di diversi fattori:

  • Problemi fisici: l'infortunio alla caviglia ha pesantemente condizionato l'annata del messicano

  • Feeling mai nato: il rapporto con Allegri non è mai decollato.

  • Numeri negativi: Il messicano, durante l'arco della stagione, ha chiuso il campionato con zero gol segnati, ma ha messo a referto 1 assist ai propri compagni.

    • Il mondiale: occasione perfetta

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    Nonostante la stagione da dimenticare, le qualità del messicano non si discutono. Gimenez sarà infatti uno dei principali protagonisti del Messico ai Mondiali, una vetrina che potrebbe rilanciare il giovane e convincere il Milan a puntare nuovamente su di lui.

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