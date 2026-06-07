Arrivato dal Feyenoord a gennaio 2025 per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, l'avventura alla corte del Diavolo non si è rivelata poi così tanto positiva a causa anche di diversi fattori:
Il mondiale: occasione perfetta—
Nonostante la stagione da dimenticare, le qualità del messicano non si discutono. Gimenez sarà infatti uno dei principali protagonisti del Messico ai Mondiali, una vetrina che potrebbe rilanciare il giovane e convincere il Milan a puntare nuovamente su di lui.
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