Gianluca Di Marzio ha lanciato la bomba: la Lazio sogna Santiago Gimenez del Milan, possibile addio in estate?

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, inizia a prendere forma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la priorità assoluta dei biancocelesti per il mercato estivo è rinforzare l'attacco, portando in biancocelesti una punta titolare. In quest'ottica, i riflettori sono puntati proprio verso il Milan.