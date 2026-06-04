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Milan, il CT del Messico difende Gimenez dalle critiche: “Non potevo fare a meno di lui”. Ecco cosa è successo

Javier Aguirre e Santiago Gimenez
Santiago Gimenez sotto accusa, ma il CT del Messico lo difende: le parole di Javier Aguirre in conferenza stampa
Redazione PM

A pochi giorni dal Mondiale casalingo, Santiago Gimenez è finito nel mirino dei tifosi del Messico. Il popolo messicano non ha gradito la convocazione del "Bebote", reduce da una stagione fallimentare con il Milan. Con la maglia rossonera, infatti, il giocatore ha chiuso a quota zero gol in campionato: l'unico squillo è arrivato in Coppa Italia contro il Lecce, quando ha segnato la rete del momentaneo 1-0 a San Siro.

Milan, il CT del Messico difende Gimenez

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Nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Serbia, il CT del Messico ha preso le difese di Gimenez. Javier Aguirre ha elogiato le  qualità del classe 2001, spiegando ai tifosi che non poteva fare a meno del suo contributo per affrontare la Coppa del Mondo. Di seguito, un estratto della sua risposta, in cui elogia il giocatore del Milan, Raul Gimenz, Armando Gonzalez e Guillermo Martinez.

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"Perché ho portato Gimenez? Si può giocare con due punte. Lui, Raul Jimenez, Armando Gonzalez e Guillermo Martinez sono giocatori di comprovata qualità. Gonzalez è in un momento di forma spettacolare. Memo è diverso dagli altri tre. La qualità di Santi e Raúl è sempre garantita. Non potevo fare a meno di loro".

Milan, quale futuro per Gimenez?

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Arrivato nel febbraio del 2025 dal Feyenoord per 30 milioni di euro, Gimenez ha realizzato 7 gol e 6 assist in 37 presenze nei suoi primi 18 mesi al Milan. La stagione appena terminata è stata condizionata da un infortunio alla caviglia che lo ha costretto all'operazione, tenendolo ai box per quattro mesi. Il club non è soddisfatto del suo apporto, ma il contratto valido fino al 2029 mette il messicano in una posizione di forza. "El Bebote" ha sempre sottolineato il proprio amore per i colori rossoneri e non sembra intenzionato ad ascoltare eventuali offerte. Tanto dipenderà dalla scelta dell'allenatore e del direttore sportivo, che prenderanno la decisione finale sul futuro di Gimenez.

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