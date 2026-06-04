Milan, quale futuro per Gimenez?

Arrivato nel febbraio del 2025 dal Feyenoord per 30 milioni di euro, Gimenez ha realizzato 7 gol e 6 assist in 37 presenze nei suoi primi 18 mesi al Milan. La stagione appena terminata è stata condizionata da un infortunio alla caviglia che lo ha costretto all'operazione, tenendolo ai box per quattro mesi. Il club non è soddisfatto del suo apporto, ma il contratto valido fino al 2029 mette il messicano in una posizione di forza. "El Bebote" ha sempre sottolineato il proprio amore per i colori rossoneri e non sembra intenzionato ad ascoltare eventuali offerte. Tanto dipenderà dalla scelta dell'allenatore e del direttore sportivo, che prenderanno la decisione finale sul futuro di Gimenez.