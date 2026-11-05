Accordo chiuso per Markus Krösche al Milan: prima scelta di Cardinale. Ecco da quando sarà operativo

Chi è Markus Krösche, il nuovo dirigente scelto da Cardinale per il Milan. Dal modello data driven ai colpi record come Kolo Muani: la strategia rossonera
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Markus Krösche è sempre più ad un passo dal Milan: l'ex dirigente dell'Eintracht Francoforte si appresta a diventare il nuovo "head of football" del club rossonero e dovrebbe iniziare la sua avventura con il Diavolo già a partire dalla prossima sessione di mercato invernale. La conferma arriva dal giornalista Matteo Moretto sul social X:
"Accordo chiuso per Markus Krösche al Milan come Head of Football. Il club rossonero paga un indennizzo economico all’Eintracht Francoforte. Il dirigente tedesco è sempre stato l’opzione numero uno per Cardinale; salvo cambio di piani Krösche inizierà ufficialmente la sua avventura in rossonero da gennaio".
Da alcuni insider del mondo Eintracht si vocifera addirittura della presenza del dirigente a Milano e si danno anche i dettagli dell'accordo tra club: circa 3,5 milioni di euro.
Il profilo di Krösche e l'intesa data driven con Bobby GardinerKrösche è un dirigente tedesco classe 1980 tra i migliori nel suo campo in tutta la Bundesliga, prima con il Lipsia poi con l'Eintracht Francoforte. Una strategia di mercato chiarissima: comprare a 'poco' e puntare sullo sviluppo dei talenti per rivendere a tanto e creare plusvalenze importantissime. Si basa molto sui dati: modello data driven, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gardiner.
I capolavori sul mercato: le tre plusvalenze recordRicordiamo qualche colpo da novanta specialmente in attacco:
- Randal Kolo Muani: prelevato a parametro zero dal Nantes nel 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno.
- Omar Marmoush: preso dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025.
- Hugo Ekitiké: pagato 31 milioni al PSG e ceduto al Liverpool per 95 milioni di euro nel 2025.
I perfetti esempi del suo modus operandi: vedremo come si adatterà agli obiettivi del Milan che con Gerry Cardinale in prima linea vuole tornare in vetta al calcio italiano e a quello europeo.
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