Classe 2003, è diventato un punto di riferimento della retroguardia belga. La valutazione si aggirerebbe sui 25 milioni, ma potrebbe salire
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Il Milan guarda ancora alla difesa per rinforzarsi nelle prossime sessioni di calciomercato e tra i profili finiti sul taccuino rossonero sarebbe spuntato anche quello di Nathan Ngoy. Il centrale belga, attualmente in forza al Lille, si è messo in evidenza nelle ultime settimane sia con la maglia del club francese sia con quella della Nazionale. A catturare ulteriormente l'attenzione è stata la prestazione contro l'Italia: Ngoy ha infatti realizzato il gol del momentaneo 2-1 nella partita terminata 4-1 per il Belgio.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe iniziato a seguire il classe 2003, senza che al momento risultino offerte o trattative concrete. L'eventuale interesse potrebbe trasformarsi in contatti con il Lille nei prossimi mesi, in vista della prossima stagione. Non si parla quindi, almeno per ora, di un'operazione già avviata per gennaio.
Dal Lille alla Nazionale: la crescita del difensoreNgoy sta vivendo una fase importante del proprio percorso. Con il Lille allenato da Davide Ancelotti si è ritagliato uno spazio significativo, collezionando 13 presenze e un gol tra Ligue 1 e Champions League, secondo i dati riportati dalla stampa francese e italiana. Anche con il Belgio il suo ruolo è diventato sempre più centrale: dopo aver partecipato al Mondiale, è stato impiegato con continuità nella Nazionale maggiore.
Il suo nome viene accostato alla nuova generazione di difensori belgi chiamata a raccogliere l'eredità di giocatori come Vincent Kompany, Jan Vertonghen e Toby Alderweireld. Un paragone che racconta le aspettative nei suoi confronti, ma anche il percorso ancora da completare per affermarsi stabilmente a livello internazionale.
La concorrenza della Premier League e il prezzoIl Milan, però, non sarebbe l'unico club interessato. Secondo le indiscrezioni, anche Newcastle e Aston Villa starebbero monitorando il difensore, mentre altre ricostruzioni citano il Leeds tra le società attente alla sua crescita. Una concorrenza internazionale che potrebbe complicare un'eventuale operazione rossonera.
La valutazione di Ngoy si aggirerebbe attualmente intorno ai 25 milioni di euro, ma potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni se il giocatore dovesse continuare a offrire prestazioni di questo livello. Si tratta di cifre indicative, legate alle indiscrezioni di mercato e non a una richiesta ufficiale del Lille.
Il legame con De Winter e MoreiraUn possibile elemento favorevole al Milan potrebbe essere rappresentato dalla presenza a Milanello di altri due calciatori belgi: Koni De Winter e Diego Moreira. Quest'ultimo, proprio come Ngoy, è stato protagonista della sfida contro l'Italia, trovando anche lui la via del gol.
Per il momento Ngoy resta un profilo da seguire, non un obiettivo per il quale il Milan abbia già mosso passi ufficiali. La sua crescita e la concorrenza inglese potrebbero però rendere il suo nome uno dei più interessanti in vista dei prossimi mesi.
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