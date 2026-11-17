Il Milan guarda ancora alla difesa per rinforzarsi nelle prossime sessioni di calciomercato e tra i profili finiti sul taccuino rossonero sarebbe spuntato anche quello di Nathan Ngoy. Il centrale belga, attualmente in forza al Lille, si è messo in evidenza nelle ultime settimane sia con la maglia del club francese sia con quella della Nazionale. A catturare ulteriormente l'attenzione è stata la prestazione contro l'Italia: Ngoy ha infatti realizzato il gol del momentaneo 2-1 nella partita terminata 4-1 per il Belgio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe iniziato a seguire il classe 2003, senza che al momento risultino offerte o trattative concrete. L'eventuale interesse potrebbe trasformarsi in contatti con il Lille nei prossimi mesi, in vista della prossima stagione. Non si parla quindi, almeno per ora, di un'operazione già avviata per gennaio.

Dal Lille alla Nazionale: la crescita del difensore

Ngoy sta vivendo una fase importante del proprio percorso. Con il Lille allenato dasi è ritagliato uno spazio significativo, collezionando 13 presenze e un gol tra Ligue 1 e Champions League, secondo i dati riportati dalla stampa francese e italiana. Anche con il Belgio il suo ruolo è diventato sempre più centrale: dopo aver partecipato al Mondiale, è stato impiegato con continuità nella Nazionale maggiore.

Il suo nome viene accostato alla nuova generazione di difensori belgi chiamata a raccogliere l'eredità di giocatori come Vincent Kompany, Jan Vertonghen e Toby Alderweireld. Un paragone che racconta le aspettative nei suoi confronti, ma anche il percorso ancora da completare per affermarsi stabilmente a livello internazionale.

La concorrenza della Premier League e il prezzo

Il Milan, però, non sarebbe l'unico club interessato. Secondo le indiscrezioni, anchestarebbero monitorando il difensore, mentre altre ricostruzioni citano iltra le società attente alla sua crescita. Una concorrenza internazionale che potrebbe complicare un'eventuale operazione rossonera.

La valutazione di Ngoy si aggirerebbe attualmente intorno ai 25 milioni di euro, ma potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni se il giocatore dovesse continuare a offrire prestazioni di questo livello. Si tratta di cifre indicative, legate alle indiscrezioni di mercato e non a una richiesta ufficiale del Lille.

Il legame con De Winter e Moreira

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Un possibile elemento favorevole al Milan potrebbe essere rappresentato dalla presenza a Milanello di altri due calciatori belgi: Koni De Winter e Diego Moreira. Quest'ultimo, proprio come Ngoy, è stato protagonista della sfida contro l'Italia, trovando anche lui la via del gol.I rapporti tra Milan e Lille, inoltre, hanno già prodotto operazioni importanti in passato: da Mike Maignan a Rafael Leão, entrambi arrivati in rossonero dopo l'esperienza nel club francese. Un precedente che rende interessante l'asse tra le due società, pur senza costituire una garanzia per una futura trattativa.

Per il momento Ngoy resta un profilo da seguire, non un obiettivo per il quale il Milan abbia già mosso passi ufficiali. La sua crescita e la concorrenza inglese potrebbero però rendere il suo nome uno dei più interessanti in vista dei prossimi mesi.