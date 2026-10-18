È terminata da pochissimi minuti allo stadio 'San Siro' di Milano una pirotecnica sfida tra Milan e Atalanta, match valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Il risultato finale recita 3-2 in favore dei rossoneri guidati da Rúben Amorim. Dopo le reti siglate nel primo tempo da Gonçalo Ramos su rigore e da Adrien Rabiot, nella ripresa è arrivato il tris di Mario Gila. La 'Dea' di Maurizio Sarri ha però spaventato i padroni di casa rimontando due reti grazie a Gianluca Gaetano e Nikola Krstović. Ecco l'analisi completa del secondo tempo.

Carnesecchi ipnotizza Ramos, poi Gila firma il 3-0

La ripresa si apre con il Milan subito in proiezione offensiva. Al 48' Samuel Chukwueze sfiora il tris con un sinistro a giro su suggerimento del solito Rabiot, con la sfera che si spegne di poco sul fondo. La replica dell'Atalanta arriva al 51' con una discesa di Bellanova sulla destra: il cross teso trova Krstović, il cui destro di prima intenzione finisce però alto sopra la traversa.

Al 53' Amorim si gioca la carta Omari Hutchinson al posto di Chukwueze. L'impatto dell'inglese è devastante: un suo tiro-cross stampa il pallone sul palo, l'azione prosegue e la conclusione di Rabiot viene intercettata con la mano da Kristensen. Richiamato alla on-field review al V.A.R., l'arbitro Daniele Chiffi assegna il secondo penalty di serata ai rossoneri. Al 57' si presenta ancora Gonçalo Ramos dal dischetto, ma stavolta Carnesecchi indovina l'angolo e neutralizza la conclusione.

Il triplo vantaggio del Diavolo è però solo rimandato. Sugli sviluppi del conseguente corner battuto da Luka Modrić, Rabiot svetta di testa sul primo palo e serve un assist perfetto per Mario Gila, che da pochi passi schiaccia in rete la palla del 3-0 milanista al 57'.

La reazione dell'Atalanta: Gaetano e Krstović riaprono il match

L'Atalanta dimostra di avere carattere e non si arrende, trascinata da un Krstović mai domo che al 63' colpisce un clamoroso palo alla destra di Maignan dopo un bell'assist del neo-entrato Gianluca Gaetano. È il preludio al gol della Dea, che si materializza al 66': lo stesso Gaetano, splendidamente servito dall'altro subentrato Nicola Zalewski, si incunea in area e trafigge Maignan con un diagonale mancino sul palo più lontano, siglando il gol del 3-1.

Ad un quarto d'ora dal termine scatta la girandola dei cambi. Sarri inserisce Gianluca Scamacca per giocare a due punte, mentre Amorim risponde inserendo forze fresche: dentro Ardon Jashari, Pervis Estupiñán e Ruben Loftus-Cheek rispettivamente per Pulisic, Musah e Modrić. La mossa premia però gli orobici. All'81' Bellanova scappa ancora sulla corsia di destra e pennella un cross perfetto dal fondo: Krstović brucia De Winter sul tempo e deposita in rete il pallone del 3-2.

Maignan salva il risultato e blinda i tre punti

Il finale a San Siro diventa un vero e proprio incubo per il Milan. All'83' serve un miracolo di Mike Maignan per evitare il clamoroso pareggio: il portiere francese si oppone col corpo da distanza ravvicinata su Davide Zappacosta, scappato via a un disattento De Winter. Amorim corre subito ai ripari richiamando lo stanco Gila per inserire Fikayo Tomori all'85'.

Il Milan si scuote nel finale e all'88' sfiora il poker in contropiede con Jashari, ma Carnesecchi si supera respingendo la conclusione. Al 90' un cross insidioso di Zalewski crea il panico in area rossonera, con Estupiñán che rischia l'autogol anticipando Scamacca. Nei 5' di recupero concessi da Chiffi saltano gli schemi: Maignan blocca a terra un tentativo dalla distanza di Zappacosta e al 95' Carnesecchi dice ancora no a Ramos in contropiede.

Il commento finale: tre punti d'oro ma quanti difetti

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Al triplice fischio San Siro può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il Milan batte l'Atalanta 3-2 al termine di una partita dai due volti: una prima ora giocata in maniera divina dai ragazzi di Amorim, quasi interamente compromessa da un'ultima mezz'ora da incubo. La squadra ha palesemente staccato la spina in anticipo, consentendo il rientro in partita a una 'Dea' incerottata e priva di molti titolari. Tre punti fondamentali per la corsa Champions, ma Amorim dovrà lavorare molto sulla tenuta mentale nelle prossime settimane.Restate sintonizzati super le pagelle approfondite, le dichiarazioni dei protagonisti in zona mista e le conferenze stampa post-partita dal Meazza.