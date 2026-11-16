Per Camarda c'è la fila: ci pensa il Torino e occhio alla pista estera. Sarebbe l'ideale: il motivo

Il Milan si prepara alla sessione invernale di calciomercato con anche alcuni dubbi da sciogliere: Francesco Camarda, ad esempio, sembra destinato a un prestito almeno fino al termine della stagione.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Tuttosport" aggiunge di come anche il Torino sia interessato alla posizione di Francesco Camarda in vista di gennaio. In Italia ci sono altre squadre come Monza, Udinese, Bologna, Parma, Sassuolo, Sampdoria e Pisa.

Lo scarso minutaggio al Milan e l'exploit con l'Italia Under 21: i numeri

Ancora zero gol in stagione con la maglia delper, ma bisogna considerare il minutaggio molto basso: solototali in campo inin

Con l'Italia Under 21 spazio da titolare contro i pari età della Francia in cui ha giocato molto bene come prima punta solitaria. Ecco i suoi numeri in quella partita da Sofascore:

Gol: 1.

1. Tiri totali: 2.

2. Tiri in porta: 1.

1. Grandi occasioni create: 2.

2. Passaggi chiave: 2.

2. Tocchi: 27.

27. Dribbling (riusciti): 1 (0).

Prossima amichevole per l'Under 21 azzurra contro i pari età del Belgio oggi: vedremo se Camarda avrà ancora spazio.

Perché la scelta dell'estero può essere la soluzione migliore

ha qualità indiscusse e quando ha spazio dimostra di essere una prima punta potenzialmente importante: ecco perché ildeve studiare bene, insieme allo stesso giocatore, la strada da prendere per il futuro.

Serve un contesto ideale in cui il classe 2008 possa avere la titolarità e la continuità necessaria senza le pressioni (anche mediatiche) che sta avendo al Milan fin dai suoi primi gol in Primavera. In questo senso una soluzione all'estero potrebbe essere la più sensata, anche per togliere un po' di riflettori.