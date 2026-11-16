Maignan, problemi all'anca: domani gli esami. Oggi controlli per Tomori e Loftus-Cheek | PM

Il punto sull'infermeria del Milan verso il Frosinone: Maignan rientra a Milano per gli esami all'anca, giornata di test a Londra per Tomori e Loftus-Cheek
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Grazie al lavoro di Stefano Bressi, PianetaMilan può aggiornarvi sulle ultime novità riguardo gli infortunati del Milan.
Ricordiamo poi che Amorim aspetta anche i rientri di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek fuori entrambi per problemi muscolari: secondo quanto raccolto da PianetaMilan oggi sono previsti a Londra i controlli dei due calciatori inglesi per capire l'evoluzione dei loro infortuni.
I tempi di recupero di Tomori e Loftus-Cheek verso Milan-FrosinoneRicordiamo che il difensore inglese è out dal secondo tempo di Milan-Bologna per una lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra. Mentre Amorim non ha a disposizione Ruben Loftus-Cheek dal post Udinese-Milan, partita in cui il centrocampista inglese ha sofferto una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra.
Da capire quindi la loro possibile presenza in vista di Milan-Frosinone e delle prossime partite del Milan. Sarebbero comunque due recuperi importanti, specialmente quello di Tomori visto che Amorim ha pochissime soluzioni in difesa (con Gabbia che potrebbe tornare solo a gennaio 2027). Il rientro di Tomori permetterebbe all'allenatore portoghese di fare rifiatare a turno uno tra Mario Gila e Koni De Winter.
L'importanza di Mike Maignan e l'alternativa Lorenzo TorrianiOvviamente anche grande attenzione su Mike Maignan: il portiere rossonero ha iniziato alla grande la sua stagione ed è uno dei calciatori più decisivi per il Milan grazie alle sue parate, come quella miracolosa nel derby contro Spence.
Nel caso in cui non dovesse farcela per Milan-Frosinone, ci sarebbe spazio per il giovane Lorenzo Torriani.
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