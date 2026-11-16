Il punto sull'infermeria del Milan verso il Frosinone: Maignan rientra a Milano per gli esami all'anca, giornata di test a Londra per Tomori e Loftus-Cheek

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan Gabbia

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Grazie al lavoro di Stefano Bressi, PianetaMilan può aggiornarvi sulle ultime novità riguardo gli infortunati del Milan.

Mike Maignan ha accusato un dolore all’anca destra nella partita di Nations League tra Francia e Turchia, nella zona dell’adduttore. Rientrerà questa sera a Milano e domani mattina si sottoporrà a una risonanza per approfondire la situazione.

Ricordiamo poi che Amorim aspetta anche i rientri di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek fuori entrambi per problemi muscolari: secondo quanto raccolto da PianetaMilan oggi sono previsti a Londra i controlli dei due calciatori inglesi per capire l'evoluzione dei loro infortuni.

Maignan, problemi all'anca: domani gli esami. Oggi controlli per Tomori e Loftus-Cheek | PM

I tempi di recupero di Tomori e Loftus-Cheek verso Milan-Frosinone

Ricordiamo che il difensore inglese è out dal secondo tempo di Milan-Bologna per una lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra. Mentre Amorim non ha a disposizione Ruben Loftus-Cheek dal post Udinese-Milan, partita in cui il centrocampista inglese ha sofferto una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra.

Da capire quindi la loro possibile presenza in vista di Milan-Frosinone e delle prossime partite del Milan. Sarebbero comunque due recuperi importanti, specialmente quello di Tomori visto che Amorim ha pochissime soluzioni in difesa (con Gabbia che potrebbe tornare solo a gennaio 2027). Il rientro di Tomori permetterebbe all'allenatore portoghese di fare rifiatare a turno uno tra Mario Gila e Koni De Winter.

L'importanza di Mike Maignan e l'alternativa Lorenzo Torriani

Ovviamente anche grande attenzione su Mike Maignan: il portiere rossonero ha iniziato alla grande la sua stagione ed è uno dei calciatori più decisivi per il Milan grazie alle sue parate, come quella miracolosa nel derby contro Spence.

Nel caso in cui non dovesse farcela per Milan-Frosinone, ci sarebbe spazio per il giovane Lorenzo Torriani.

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