Maignan, problemi all'anca: domani gli esami. Oggi controlli per Tomori e Loftus-Cheek | PM

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

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Ricordiamo poi che Amorim aspetta anche i rientri di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek fuori entrambi per problemi muscolari: secondo quanto raccolto da PianetaMilan oggi sono previsti a Londra i controlli dei due calciatori inglesi per capire l'evoluzione dei loro infortuni.

I tempi di recupero di Tomori e Loftus-Cheek verso Milan-Frosinone

Ricordiamo che il difensore inglese è out dal secondo tempo diper una lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra. Mentrenon ha a disposizionedal post, partita in cui il centrocampista inglese ha sofferto una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra.

Da capire quindi la loro possibile presenza in vista di Milan-Frosinone e delle prossime partite del Milan. Sarebbero comunque due recuperi importanti, specialmente quello di Tomori visto che Amorim ha pochissime soluzioni in difesa (con Gabbia che potrebbe tornare solo a gennaio 2027). Il rientro di Tomori permetterebbe all'allenatore portoghese di fare rifiatare a turno uno tra Mario Gila e Koni De Winter.

L'importanza di Mike Maignan e l'alternativa Lorenzo Torriani

Ovviamente anche grande attenzione su: il portiere rossonero ha iniziato alla grande la sua stagione ed è uno dei calciatori più decisivi per ilgrazie alle sue parate, come quella miracolosa nel derby contro

Nel caso in cui non dovesse farcela per Milan-Frosinone, ci sarebbe spazio per il giovane Lorenzo Torriani.