Moreira, il Milan ha fatto jackpot: imprendibile con l'Italia. Modrić stacanovista: i numeri in Nazionale

Tutti i voti e i numeri dei rossoneri in nazionale: Moreira domina contro l'Italia (le statistiche Sofascore), debutta Cisse ma preoccupa Mike Maignan
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Sono 13 i calciatori del Milan impegnati in varie sfide (Nations League, amichevoli e non solo) delle nazionali. Ecco la lista dei convocati rossoneri:
- Diego Moreira (Belgio);
- Alphadjo Cisse (Italia);
- Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia);
- Luka Modrić (Croazia);
- Gonçalo Ramos (Portogallo);
- Ardon Jashari (Svizzera);
- Christian Pulisic (Stati Uniti);
- Pervis Estupiñán (Ecuador);
- Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21);
- Sankhoun Diawara (Francia Under 21);
- Christian Comotto (Italia Under 20).
Il bilancio della serata: l'allarme Maignan e l'esordio di CisseIeri sera tanti i rossoneri impegnati: Rabiot e Maignan sempre titolari per la Francia anche nella sfida di Nations League contro la Turchia. Il portiere è uscito dopo una botta alla coscia (sarà da valutare). Il mediano francese ha giocato invece 63 minuti con una prova attenta e senza sbavature.
Nessun riposo per Luka Modrić in campo per tutta la partita di Nations League tra Croazia e Repubblica Ceca (2-1 il finale). Il mediano rossonero è stato il centro focale del gioco della sua Nazionale (citiamo i 96 tocchi in partita).
Diego Moreira devastante in Belgio-Italia: i numeri da SofascoreChiusura con Diego Moreira: l'esterno del Belgio ha giocato 87 minuti nella vittoria per 4-1 contro l'Italia con numeri eccezionali. Ecco le statistiche dal sito Sofascore:
- Gol: 1
- xG: 0.81
- Tiri totali: 5
- Tiri in porta: 1
- Passaggi chiave: 1
- Passaggi riusciti: 27/31 (87%)
- Tocchi: 50
- Dribbling (riusciti): 5 (1)
- Conduzioni palla: 21
- Recuperi palla: 7
- Contrasti (vinti): 2 (1)
- Duelli a terra (vinti): 11 (3)
La difesa italiana ha sofferto tremendamente la velocità e la qualità nell'uno contro uno sia di Moreira sia di Doku. L'esterno del Milan ha dialogato alla grande con i compagni di reparto (schierato ala offensiva) e con De Bruyne con tocchi di prima e di grande qualità. Poi in campo aperto e quando può aprire il motore Moreira diventa veramente devastante, così come lo è nei duelli nello stretto isolato contro i terzini. Il gol è la ciliegina sulla torta di una partita dominata.
Da sottolineare che Moreira ha giocato benissimo partendo da destra e giocando molto alto: sono ormai del tutto caduti gli ultimi dubbi sull'impatto di Moreira su entrambe le fasce, ma sembra quasi inevitabile schierarlo sempre più vicino alla porta avversaria. Quel che è certo è che il Milan ha fatto jackpot: un calciatore come Moreira fa la differenza, specialmente in Serie A dove mancano giocatori abili nell'uno contro uno e devastanti sulla corsa.
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