Moreira, il Milan ha fatto jackpot: imprendibile con l'Italia. Modrić stacanovista: i numeri in Nazionale

Sono 13 i calciatori del Milan impegnati in varie sfide (Nations League, amichevoli e non solo) delle nazionali. Ecco la lista dei convocati rossoneri:

Diego Moreira (Belgio);

(Belgio); Alphadjo Cisse (Italia);

(Italia); Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia);

e (Francia); Luka Modrić (Croazia);

(Croazia); Gonçalo Ramos (Portogallo);

(Portogallo); Ardon Jashari (Svizzera);

(Svizzera); Christian Pulisic (Stati Uniti);

(Stati Uniti); Pervis Estupiñán (Ecuador);

(Ecuador); Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21);

e (Italia Under 21); Sankhoun Diawara (Francia Under 21);

(Francia Under 21); Christian Comotto (Italia Under 20).

Il bilancio della serata: l'allarme Maignan e l'esordio di Cisse

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Ieri sera tanti i rossoneri impegnati:sempre titolari per laanche nella sfida dicontro la. Il portiere è uscito dopo una botta alla coscia (sarà da valutare). Il mediano francese ha giocato invece 63 minuti con una prova attenta e senza sbavature.Esordio con l'maggiore per: pochi minuti in campo (28) nella sfida dicontro il, ma un impatto più che positivo. Il fantasista rossonero si è messo subito in mostra trovando qualche buono spunto e una bella conclusione a giro che ha procurato il rigore (sbagliato da) per una deviazione di mano.

Nessun riposo per Luka Modrić in campo per tutta la partita di Nations League tra Croazia e Repubblica Ceca (2-1 il finale). Il mediano rossonero è stato il centro focale del gioco della sua Nazionale (citiamo i 96 tocchi in partita).

Diego Moreira devastante in Belgio-Italia: i numeri da Sofascore

Gol: 1

1 xG: 0.81

0.81 Tiri totali: 5

5 Tiri in porta: 1

1 Passaggi chiave: 1

1 Passaggi riusciti: 27/31 (87%)

27/31 (87%) Tocchi: 50

50 Dribbling (riusciti): 5 (1)

5 (1) Conduzioni palla: 21

21 Recuperi palla: 7

7 Contrasti (vinti): 2 (1)

2 (1) Duelli a terra (vinti): 11 (3)

Chiusura con Diego Moreira : l'esterno delha giocato 87 minuti nella vittoria per 4-1 contro l'con numeri eccezionali. Ecco le statistiche dal sito

La difesa italiana ha sofferto tremendamente la velocità e la qualità nell'uno contro uno sia di Moreira sia di Doku. L'esterno del Milan ha dialogato alla grande con i compagni di reparto (schierato ala offensiva) e con De Bruyne con tocchi di prima e di grande qualità. Poi in campo aperto e quando può aprire il motore Moreira diventa veramente devastante, così come lo è nei duelli nello stretto isolato contro i terzini. Il gol è la ciliegina sulla torta di una partita dominata.

Da sottolineare che Moreira ha giocato benissimo partendo da destra e giocando molto alto: sono ormai del tutto caduti gli ultimi dubbi sull'impatto di Moreira su entrambe le fasce, ma sembra quasi inevitabile schierarlo sempre più vicino alla porta avversaria. Quel che è certo è che il Milan ha fatto jackpot: un calciatore come Moreira fa la differenza, specialmente in Serie A dove mancano giocatori abili nell'uno contro uno e devastanti sulla corsa.