Milan Futuro, Ossola il più pronto al grande passo: numeri, caratteristiche e come giocherebbe con Amorim

Svolta Milan Futuro: tre vittorie consecutive e promozione in Serie C nel mirino. Focus su Lorenzo Ossola: i dati Sofascore e il ruolo con Ruben Amorim
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Da sosta a sosta il Milan Futuro ha cambiato completamente passo: Sergio Navarro Barquero ha trovato la quadra e i risultati parlano, con la promozione diretta in Serie C che è totalmente alla portata: nel girone B della Serie D i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo (questo a pari partite giocate, il Milan Futuro recupererà questo turno il 9 dicembre contro la Leon). Ricordiamo che vengono promosse direttamente solo le vincitrici dei vari gironi.
In più l'Under 23 rossonera arriva da tre vittorie di fila nel mese di novembre che hanno lanciato la squadra in classifica: 2-3 contro la Virtus Verona, 2-1 contro il Piacenza e 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo.
Lorenzo Ossola trascina il Milan Futuro: i numeri in Serie DTra i giocatori più importanti di questo progetto c'è senza dubbio il fantasista Lorenzo Ossola che molti di voi avranno visto durante la scorsa tournée estiva dove era stato convocato da Ruben Amorim (con il quale ha preparato tutta la stagione dal raduno di Milanello). Il classe 2007 è in assoluto tra i più pronti del Milan Futuro e infatti non è un caso che sia già in orbita prima squadra (in gol, ad esempio, nell'amichevole contro il Padova).
La stagione in Serie D di Ossola è iniziata molto bene (ecco i suoi numeri dal sito Sofascore):
- Presenze: 9.
- Da titolare: 9.
- Minuti per partita: 83.
- Minuti totali giocati: 745.
- Gol: 4.
- Frequenza gol: 1 ogni 186 min.
- Gol per partita: 0,4.
- Tiri totali: 2,2.
- Tiri in porta per partita: 1,0.
- Percentuale realizzativa: 15%.
- Assist: 2.
- Passaggi chiave: 2,0.
- Passaggi riusciti: 25,7 (83%).
- Palloni recuperati per partita: 1,3.
- Dribbling riusciti: 1,1 (42%).
- Duelli totali vinti: 4,4 (37%).
- Falli subiti: 0,8.
Qualità tecniche e il possibile ruolo nel Milan di Ruben AmorimLe qualità di Ossola sono incontestabili: ha un sinistro molto educato con il quale sa trovare benissimo i compagni sia sul breve sia verticalizzando. In più, almeno in Serie D, ha grande duttilità tattica: Navarro lo usa a destra, a sinistra, al centro, come falso "nueve" e addirittura spesso e volentieri scende fino alla linea della mediana per impostare dal basso e gestire il possesso. Un tuttofare in questa squadra che accende il gioco offensivo e, come vediamo dai numeri, sa trovare il gol con una certa costanza.
Ai livelli in cui gioca è letale anche nell'uno contro uno e nel dribbling nello stretto: andrebbe ovviamente testato contro avversari più forti, ma, come detto, per qualità e maturità calcistica sembra in assoluto il più pronto per il grande passo verso la prima squadra. Nel Milan di Amorim, visto che il piede forte è il sinistro, potrebbe giocare a destra, sia come trequartista sia come ala offensiva.
Per ora Lorenzo Ossola continua ad essere una delle armi offensive più importanti nelle mani di Navarro.
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