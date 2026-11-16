Milan Futuro, Ossola il più pronto al grande passo: numeri, caratteristiche e come giocherebbe con Amorim

Da sosta a sosta il Milan Futuro ha cambiato completamente passo: Sergio Navarro Barquero ha trovato la quadra e i risultati parlano, con la promozione diretta in Serie C che è totalmente alla portata: nel girone B della Serie D i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti, a soli due punti dal ChievoVerona primo (questo a pari partite giocate, il Milan Futuro recupererà questo turno il 9 dicembre contro la Leon). Ricordiamo che vengono promosse direttamente solo le vincitrici dei vari gironi.

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A favore della crescita delci sono anche i numeri: i rossoneri sono al momento secondi per gol fatti a quota(1.91 reti di media), quarti per punti fatti in casa e in trasferta.nelle ultime cinque partite e non perdono da, conconcluse con almeno un gol messo a referto. I gol subiti sono stati

In più l'Under 23 rossonera arriva da tre vittorie di fila nel mese di novembre che hanno lanciato la squadra in classifica: 2-3 contro la Virtus Verona, 2-1 contro il Piacenza e 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo.

Lorenzo Ossola trascina il Milan Futuro: i numeri in Serie D

Tra i giocatori più importanti di questo progetto c'è senza dubbio il fantasista Lorenzo Ossola che molti di voi avranno visto durante la scorsa tournée estiva dove era stato convocato da(con il quale ha preparato tutta la stagione dal raduno di). Il classe 2007 è in assoluto tra i più pronti dele infatti non è un caso che sia già in orbita prima squadra (in gol, ad esempio, nell'amichevole contro il).

La stagione in Serie D di Ossola è iniziata molto bene (ecco i suoi numeri dal sito Sofascore):

Presenze: 9.

9. Da titolare: 9.

9. Minuti per partita: 83.

83. Minuti totali giocati: 745.

745. Gol: 4.

4. Frequenza gol: 1 ogni 186 min.

1 ogni 186 min. Gol per partita: 0,4.

0,4. Tiri totali: 2,2.

2,2. Tiri in porta per partita: 1,0.

1,0. Percentuale realizzativa: 15%.

15%. Assist: 2.

2. Passaggi chiave: 2,0.

2,0. Passaggi riusciti: 25,7 (83%).

25,7 (83%). Palloni recuperati per partita: 1,3.

1,3. Dribbling riusciti: 1,1 (42%).

1,1 (42%). Duelli totali vinti: 4,4 (37%).

4,4 (37%). Falli subiti: 0,8.

Qualità tecniche e il possibile ruolo nel Milan di Ruben Amorim

Le qualità disono incontestabili: ha un sinistro molto educato con il quale sa trovare benissimo i compagni sia sul breve sia verticalizzando. In più, almeno in, ha grande duttilità tattica:lo usa a destra, a sinistra, al centro, come falso "nueve" e addirittura spesso e volentieri scende fino alla linea della mediana per impostare dal basso e gestire il possesso. Un tuttofare in questa squadra che accende il gioco offensivo e, come vediamo dai numeri, sa trovare il gol con una certa costanza.

Ai livelli in cui gioca è letale anche nell'uno contro uno e nel dribbling nello stretto: andrebbe ovviamente testato contro avversari più forti, ma, come detto, per qualità e maturità calcistica sembra in assoluto il più pronto per il grande passo verso la prima squadra. Nel Milan di Amorim, visto che il piede forte è il sinistro, potrebbe giocare a destra, sia come trequartista sia come ala offensiva.

Per ora Lorenzo Ossola continua ad essere una delle armi offensive più importanti nelle mani di Navarro.