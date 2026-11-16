Sogno van Dijk. Clamorosa offerta pronta per Endrick. Per Camarda pista a sorpresa

Settimana importante per il Milan visto che domenica si torna in campo per la sfida contro il Frosinone. Intanto il mercato resta il focus delle notizie sui rossoneri: pronta una super offerta per Endrick. Per la difesa: Gonçalo Inácio e van Dijk nel mirino. Camarda e Comotto destinati al prestito. PianetaMilan raccoglie le notizie più importanti sul mondo Milan e le analizza per voi.

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Camarda e Comotto verso il prestito

Secondo "La Gazzetta dello Sport" ci sono piste italiane ed estere, che potrebbero addirittura prevalere. Cedere fuori dall'lo potrebbe arricchire di un’esperienza internazionale, dopo aver già provato i campi dellada attaccante del

"Tuttosport" aggiunge di come anche il Torino sia interessato alla posizione di Francesco Camarda in vista di gennaio. In Italia ci sono altre squadre come Monza, Udinese, Bologna, Parma, Sassuolo, Sampdoria e Pisa. Per il giovane attaccante un'esperienza all'estero potrebbe essere la soluzione migliore, visto che non ci sarebbe tutta la pressione che ha in Italia e potrebbe crescere lontano dai riflettori della Serie A.

Sempre per la rosea per Comotto c'è il Genoa in pole: quanto spazio potrebbe avere con De Rossi? A livello di qualità, il talento 2008 potrebbe guadagnare minuti, vista anche la concorrenza.

Van Dijk colpo possibile in estate

"La Gazzetta dello Sport" continua a parlare del possibile arrivo diala partire dalla prossima stagione. Il contratto dell'olandese con ilè in scadenza e il Diavolo potrebbe chiudere il colpo a parametro zero. Sarebbe un innesto d'esperienza molto interessante che potrebbe alzare il tasso tecnico della squadra, come successo in passato con

Questi i numeri (da Sofascore) in stagione in Premier League dell'olandese:

Presenze: 10.

10. Da titolare: 10.

10. Minuti in campo: 900 (90 a partita).

900 (90 a partita). Porte inviolate (Clean sheet): 4.

4. Palloni recuperati a partita: 3,5.

3,5. Dribbling subiti a partita: 0,0.

0,0. Errori che hanno portato a un tiro: 0.

0. Errori che hanno portato a un gol: 0.

0. Duelli totali vinti a partita: 4,8 (75%).

4,8 (75%). Tocchi a partita: 81,2.

81,2. Passaggi precisi a partita: 60,7 (88%).

Gonçalo Inácio primo obiettivo per gennaio

A gennaio, sempre secondo la rosea,ha individuatocome primo obiettivo per rinforzare la difesa. Servirebbero comunqueper convincere lo

Ovviamente Amorim conosce benissimo il difensore avendolo allenato nella sua precedente esperienza allo Sporting. Cosa potrebbe dare al Diavolo? Qualità di gestione del pallone dal basso, grandi doti per quanto riguarda l'impostazione del gioco, sa giocare bene contro la pressione e sa uscire benissimo in progressione palla al piede. Tutte qualità assolutamente apprezzate da Ruben Amorim per il ruolo di difensore centrale.

Endrick, il Milan ci prova con una cifra super

Resta l'ostacolo Mourinho che sarebbe ancora convinto di trattenere il talento brasiliano, nonostante il poco spazio. Endrick, infatti, ha giocato solo 100 minuti nel campionato spagnolo e 56 minuti in Champions League (con un gol).

A livello di caratteristiche, Endrick è perfetto per l'allenatore rossonero: bravissimo nel breve e nel dribbling, sa creare pericoli e superiorità numerica nell'uno contro uno, sa trovare la profondità ed è letale in area di rigore sia con il sinistro sia di testa. Tutte qualità fortemente volute da Amorim.