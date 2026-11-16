Sogno van Dijk. Clamorosa offerta pronta per Endrick. Per Camarda pista a sorpresa

Il punto sul mercato del Milan tra entrate e uscite: il piano per Endrick dal Real Madrid, le piste Inácio e van Dijk e il futuro di Camarda e Comotto
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Settimana importante per il Milan visto che domenica si torna in campo per la sfida contro il Frosinone. Intanto il mercato resta il focus delle notizie sui rossoneri: pronta una super offerta per Endrick. Per la difesa: Gonçalo Inácio e van Dijk nel mirino. Camarda e Comotto destinati al prestito. PianetaMilan raccoglie le notizie più importanti sul mondo Milan e le analizza per voi.
Camarda e Comotto verso il prestitoSecondo "La Gazzetta dello Sport" ci sono piste italiane ed estere, che potrebbero addirittura prevalere. Cedere fuori dall'Italia Camarda lo potrebbe arricchire di un’esperienza internazionale, dopo aver già provato i campi della Serie A da attaccante del Lecce.
"Tuttosport" aggiunge di come anche il Torino sia interessato alla posizione di Francesco Camarda in vista di gennaio. In Italia ci sono altre squadre come Monza, Udinese, Bologna, Parma, Sassuolo, Sampdoria e Pisa. Per il giovane attaccante un'esperienza all'estero potrebbe essere la soluzione migliore, visto che non ci sarebbe tutta la pressione che ha in Italia e potrebbe crescere lontano dai riflettori della Serie A.
Sempre per la rosea per Comotto c'è il Genoa in pole: quanto spazio potrebbe avere con De Rossi? A livello di qualità, il talento 2008 potrebbe guadagnare minuti, vista anche la concorrenza.
Van Dijk colpo possibile in estate"La Gazzetta dello Sport" continua a parlare del possibile arrivo di Virgil van Dijk al Milan a partire dalla prossima stagione. Il contratto dell'olandese con il Liverpool è in scadenza e il Diavolo potrebbe chiudere il colpo a parametro zero. Sarebbe un innesto d'esperienza molto interessante che potrebbe alzare il tasso tecnico della squadra, come successo in passato con Modric e Ibrahimovic.
Questi i numeri (da Sofascore) in stagione in Premier League dell'olandese:
- Presenze: 10.
- Da titolare: 10.
- Minuti in campo: 900 (90 a partita).
- Porte inviolate (Clean sheet): 4.
- Palloni recuperati a partita: 3,5.
- Dribbling subiti a partita: 0,0.
- Errori che hanno portato a un tiro: 0.
- Errori che hanno portato a un gol: 0.
- Duelli totali vinti a partita: 4,8 (75%).
- Tocchi a partita: 81,2.
- Passaggi precisi a partita: 60,7 (88%).
Gonçalo Inácio primo obiettivo per gennaioA gennaio, sempre secondo la rosea, Cardinale ha individuato Gonçalo Inácio come primo obiettivo per rinforzare la difesa. Servirebbero comunque 40-45 milioni di euro per convincere lo Sporting.
Ovviamente Amorim conosce benissimo il difensore avendolo allenato nella sua precedente esperienza allo Sporting. Cosa potrebbe dare al Diavolo? Qualità di gestione del pallone dal basso, grandi doti per quanto riguarda l'impostazione del gioco, sa giocare bene contro la pressione e sa uscire benissimo in progressione palla al piede. Tutte qualità assolutamente apprezzate da Ruben Amorim per il ruolo di difensore centrale.
Endrick, il Milan ci prova con una cifra superSecondo "Il Corriere dello Sport" il Milan è pronto a investire 60 milioni (più dieci di bonus) per Endrick, lasciando anche una recompra da 80 milioni di euro in favore del Real Madrid.
Resta l'ostacolo Mourinho che sarebbe ancora convinto di trattenere il talento brasiliano, nonostante il poco spazio. Endrick, infatti, ha giocato solo 100 minuti nel campionato spagnolo e 56 minuti in Champions League (con un gol).
A livello di caratteristiche, Endrick è perfetto per l'allenatore rossonero: bravissimo nel breve e nel dribbling, sa creare pericoli e superiorità numerica nell'uno contro uno, sa trovare la profondità ed è letale in area di rigore sia con il sinistro sia di testa. Tutte qualità fortemente volute da Amorim.
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