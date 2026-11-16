Pavlović ancora da valutare in vista di Milan-Frosinone: ecco la speranza di Amorim

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan è pronto a tornare in campo: oggi a Milanello la prima seduta di allenamenti per il Diavolo in vista di Milan-Frosinone in programma questa domenica. Ruben Amorim spera di recuperare alcuni dei suoi calciatori infortunati.

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Ci vorrà almeno una settimana in più per Ruben Loftus-Cheek (out per un problema muscolare subito in Udinese-Milan). Gli altri giocatori infortunati rientreranno più tardi: Chukwueze (operato per un problema all'anca) e Saelemaekers (operato per un problema alla caviglia) torneranno probabilmente in primavera, mentre Matteo Gabbia (out da Udinese-Milan per un brutto infortunio) potrebbe ritornare ad allenarsi a gennaio 2027.

Il calendario del rientro dei nazionali a Milanello

Ricordiamo anche gli ultimi impegni dei calciatori delconvocati dalle varie nazionali:hanno giocato ieri l'ultima partita in programma e si apprestano a tornare a

Oggi scenderanno in campo Camarda, Bartesaghi, Jashari, Comotto e Diawara, il 17 ultimo impegno per Gonçalo Ramos. Gli ultimi a riunirsi al gruppo saranno Pulisic ed Estupiñan impegnati in sfide dall'altra parte del mondo fino al 18 novembre.

Le scelte di Ruben Amorim per la difesa contro il Frosinone

Vedremo quindi serecupererà almeno i due elementi per la difesa: condi nuovo titolare,potrebbe tornare a sinistra dove ha giocato molto bene contro l'

Tomori, invece, è fondamentale per fare rifiatare sia Mario Gila a destra, sia Koni De Winter al centro del reparto.