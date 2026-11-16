Comotto, Genoa in pole: quanto spazio avrebbe? L'analisi. E anche Loftus-Cheek può partire

A gennaio il Milan dovrà pensare anche ai suoi giovani: Christian Comotto ha trovato poco spazio con il Diavolo di Ruben Amorim e il suo prestito sembra sempre più probabile.

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Se ci dovessero essere due uscite a centrocampo ci potrebbe essere un altro arrivo visto che Amorim resterebbe solo con Modric, Rabiot, Musah e Jashari. Con tre competizioni sembrano poche alternative.

Lo scarso minutaggio di Comotto e la fiducia del Milan

Discorso su: il mediano classe 2008 ha giocato pochissimo (soloinin).

Comotto ha dimostrato con la Primavera rossonera e con lo Spezia la scorsa stagione in Serie B di avere tantissime qualità e grande talento: lo sa bene anche il Milan che non ha dubbi sul suo futuro in rossonero visto il rinnovo di contratto chiuso prima dell'inizio della stagione. Un prestito a gennaio, però, sembra la soluzione più sensata in questo momento: a Comotto servono minuti e continuità, anche solo per testarlo in Serie A.

Quanto spazio avrebbe Comotto nel Genoa di De Rossi?

Quanto spazio avrebbe con il? La sicurezza ce la darebbe ovviamente solo il campo, ma possiamo andare a vedere come giocae le sue alternative in mediana: ilgioca con due mediani davanti alla difesa, ruolo nel quale potrebbe essere schierato

Le soluzioni di De Rossi al momento sono rappresentate da Traorè, Wiafe, Amorim, Sow e Frendrup. Sulla carta Comotto ha le qualità per trovare tanto spazio.