Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': i rossoneri nelle prime tre partite hanno vinto una sola volta e perso in già due occasioni
Milan-Ferencváros, probabili formazioni: turnover per Amorim | Video
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Ferencvaros, le parole di Amorim
"Quando vinci partite con il derby ti lasciano cose buone, ma nel calcio conta la partita successiva. Stasera sarà fondamentale per noi. Ci sono tre punti in palio e vogliamo prenderceli".
Su Rabiot
"E' molto importante che Rabiot sia capitano perché stasera siamo senza Maignan e Modric. Abbiamo bisogno della sua esperienza. Serve qualcuno che in campo dia sicurezza ai compagni. Le rotazioni sono importante per dare spazio a tutti e per limitare gli infortuni. Non ho fatto turnover perché siamo contro il Ferencvaros, io voglio vincere tutte le partite".
Sulla difesa
"E' strano iniziare una partita senza Pavlovic. Nonostante le rotazioni, lui e De Winter hanno quasi sempre giocato dall'inizio. Diawara ha dimostrato di essere all'altezza sia come centrale sia come esterno. De Winter è lì di fianco per aiutarlo".
Su Cristiano Ronaldo
"Non è stata la miglior maniera per concludere la carriera in Nazionale. Quello che ha fatto per il nostro Paese è sotto gli occhi di tutti. Chiunque conosce Cristiano Ronaldo e in tanti conoscono il Portogallo solo per lui. Sarà in grado di dare qualcosa al Portogallo anche fuori dal campo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Amorim: "Non ci sono scuse per la nostra prestazione. Oggi abbiamo fallito. Dobbiamo migliorare o finisce qui"
Milan sui Social
Milan-Ferencváros 0-2, tifosi inferociti sui social: "Umiliati da questi scappati di casa"
Pagelle Milan
Pagelle Milan-Ferencváros 0-2: De Winter disastroso, Torriani rovina tutto
Europa League: news e risultati
De Winter dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "E' un problema mentale, dobbiamo lavorarci"
Europa League: news e risultati
Amorim deluso dopo la sconfitta con il Ferencvaros: "Siamo il Milan, non possiamo presentarci in questo modo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti