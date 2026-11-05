Spazio alle dichiarazioni post-partita da 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim doveva riscattare il pesante rovescio (0-3) sul campo del Bournemouth

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Ferencváros 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milan. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Ferencvaros 0-2, le parole di De Winter

"Non me lo spiego. Ci dobbiamo lavorare, il gruppo deve lavorarci. Ora è dura parlare".

Le cause della prestazione

"È mentale, tutto è mentale. Come stiamo giocando, come approcciamo le partite. È tutto mentale".

Sulle prossime sfide per la qualificazione

"Tutte le partite sono dure. Se non stiamo attenti, perdiamo come oggi. Dobbiamo fare di tutto per vincere".
Le parole di Koni De Winter dopo Milan-Ferencvaros 0-2

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