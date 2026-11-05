Spazio alle dichiarazioni post-partita da 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim doveva riscattare il pesante rovescio (0-3) sul campo del Bournemouth
Milan-Ferencváros 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milan. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Ferencvaros 0-2, le parole di De Winter
"Non me lo spiego. Ci dobbiamo lavorare, il gruppo deve lavorarci. Ora è dura parlare".
Le cause della prestazione
"È mentale, tutto è mentale. Come stiamo giocando, come approcciamo le partite. È tutto mentale".
Sulle prossime sfide per la qualificazione
"Tutte le partite sono dure. Se non stiamo attenti, perdiamo come oggi. Dobbiamo fare di tutto per vincere".
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