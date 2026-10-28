Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan, guidato dal tecnico portoghese, si presentava all'appuntamento con 18 punti sui 24 disponibili
Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Bologna, le parole di Amorim
"Tante partite, tanti giocatori fuori, è uscita un po' di stanchezza. Abbiamo avuto anche la chance con Camarda di pareggiare, ma non ci siamo riusciti".
Le condizioni della squadra e l'avvicinamento al derby
"Domani capiremo chi ci sarà e come preparare il match. Tomori ha avuto un problema e sarà da valutare. Faremo tutte le valutazioni e ci prepareremo al meglio anche se il tempo è poco".
La continuità di rendimento e i limiti
"Non ho detto che abbiamo perso per via degli infortuni. Penso che ci sia mancata energia e, poiché non possiamo fare le stesse rotazioni, per noi è difficile pressare continuamente e giocare il nostro calcio. Quando smettiamo di giocare il nostro calcio, soffriamo. E poi un allenatore arrivato da due mesi non può pretendere che tutta la squadra giochi un calcio differente per novanta minuti, ed è una cosa che dovreste comprendere".
L'analisi della prestazione e gli errori
"Già dall'inizio avevo capito che mancavano un po' d energie. Cercheremo di farci trovare pronti per il derby. Alcuni errori sono arrivati perchè mancavano le energie".
La mentalità
"Ovviamente cercheremo di vincere la prossima partita. Non sono qui per trovare giustificazioni, io voglio una squadra che migliori sempre e sono convinto che potremo farlo. Siamo il Milan e dobbiamo portare sempre a casa il risultato. Quando perdi è inutile a parlare della prestazione, guardiamo subito alla prossima partita per fare del nostro meglio".
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